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456 жал: на двух мальчиков в Башкирии напал пчелиный рой

29 июня 2023, 11:34
Фото: 1MI

В Башкирии с тел двух мальчиков медики удалили 456 пчелиных жал

Двух мальчиков в Ишимбайском районе республики атаковал рой домашних пчел, по неизвестной причине оказавшихся на лесной поляне, сообщили в Детской больнице Стерлитамака
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Дети

Сообщается, что инцидент произошел несколькими днями ранее в селе Ахмерово Ишимбайского района. В понедельник, 26 июня, двое братьев отправились на прогулку в лес. Когда те оказались на поляне, на них внезапно напал пчелиный рой.

В результате дети получили немыслимое количество укусов — с открытых частей тела медики вытащили 456 пчелиных жал. Примечательно, что младший из братьев сумел убежать с поляны и позвать на помощь взрослых. Отец и дядя отправились на поляну к старшему брату, который не смог выбраться самостоятельно.

В деревенском медпункте мальчикам оказали первую медицинскую помощь. Позднее на скорой их доставили в отделение реанимации Детской больницы г. Стерлитамак. В настоящий момент оба ребенка находятся под присмотром медиков, отмечающих, что состояние мальчиков постепенно улучшается.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Происшествия#Пчела#Пчеловодство#Дети
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