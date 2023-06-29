456 жал: на двух мальчиков в Башкирии напал пчелиный рой

В результате дети получили немыслимое количество укусов — с открытых частей тела медики вытащили 456 пчелиных жал. Примечательно, что младший из братьев сумел убежать с поляны и позвать на помощь взрослых. Отец и дядя отправились на поляну к старшему брату, который не смог выбраться самостоятельно.



В деревенском медпункте мальчикам оказали первую медицинскую помощь. Позднее на скорой их доставили в отделение реанимации Детской больницы г. Стерлитамак. В настоящий момент оба ребенка находятся под присмотром медиков, отмечающих, что состояние мальчиков постепенно улучшается.