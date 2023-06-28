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«Здоровья, мира и добра»: Радий Хабиров поздравил верующих с праздником Курбан-байрам

28 июня 2023, 05:11
Фото: glavarb.ru

Глава РБ Радий Хабиров поздравил мусульман республики с праздником Курбан-байрам

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил верующих республики с праздником Курбан-байрам 28 июня.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил всех мусульман Башкирии со священным праздником Курбан-байрам! Поздравление он опубликовал в соцсетях.

— В этот день мы возносим молитвы ко Всевышнему. Встречаемся за праздничным столом, угощаем родных и близких, помогаем нуждающимся. На протяжении многих веков представители разных народов, исповедуя разные религии, говоря на разных языках, в мире и согласии живут на земле Башкортостана. И в этом незыблемом единстве — наша сила. Всем здоровья, мира и добра! Пусть в ваших домах царит тепло, уют, любовь и взаимопонимание, — отметил глава республики.

Фото: glavarb.ru

Напомним, в Уфе для жертвоприношений на Курбан-байрам отведены две площадки: ТК «Караван» и Северный автовокзал. На площадках работают ветслужбы для исключения попадания животных с признаками заболеваний. Богослужения в столице Башкирии пройдут сегодня в 23 мечетях.

#Андрей Королев#Общество#Башкортостан
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