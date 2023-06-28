«Здоровья, мира и добра»: Радий Хабиров поздравил верующих с праздником Курбан-байрам

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил всех мусульман Башкирии со священным праздником Курбан-байрам! Поздравление он опубликовал в соцсетях.



— В этот день мы возносим молитвы ко Всевышнему. Встречаемся за праздничным столом, угощаем родных и близких, помогаем нуждающимся. На протяжении многих веков представители разных народов, исповедуя разные религии, говоря на разных языках, в мире и согласии живут на земле Башкортостана. И в этом незыблемом единстве — наша сила. Всем здоровья, мира и добра! Пусть в ваших домах царит тепло, уют, любовь и взаимопонимание, — отметил глава республики.