Врач-гастроэнтеролог объяснил, почему соду не стоит принимать при изжоге

Сода активно применялась в качестве средства для снятия симптомов изжоги в XVIII–XIX веках. Кто-то попробовал этот метод, и отметил, что сода помогла. Так как в то время эффективных средств для быстрого избавления от изжоги просто не существовало, этот способ продолжили применять.