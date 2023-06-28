Врач-гастроэнтеролог объяснил, почему соду не стоит принимать при изжоге

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Сода активно применялась в качестве средства для снятия симптомов изжоги в XVIII–XIX веках. Кто-то попробовал этот метод, и отметил, что сода помогла. Так как в то время эффективных средств для быстрого избавления от изжоги просто не существовало, этот способ продолжили применять.
Но современным врачам известно, что такое «лечение» чревато осложнениями, поскольку сода может вызвать ожог пищевода. Этой информацией гастроэнтеролог Сергей Вялов поделился в подкасте NEWS.ru. Эксперт подчеркнул, что ориентируясь лишь на ощущения пациента, невозможно рассчитать необходимую дозировку «домашнего» средства.
К тому же, по словам специалиста, при взаимодействии соды с содержимым желудка выделяется газ, растягивающий стенки органа. Так кислота может повредить большую площадь слизистой.
Гастроэнтеролог объяснил, что важно не перепутать изжогу с другими симптомами, отметив, что это состояние всегда сопровождается чувством жжения в груди, но не в животе и не в горле.
Вялов посоветовал в случае появления изжоги выпить воды или более густой жидкости, а если результата нет, принять безрецептурный антацидный препарат.
Эксперт убежден, что временная помощь при изжоге должна быть обязательно оказана, чтобы уберечь пищевод от повреждения. Это состояние терпеть ни в коем случае нельзя. Но антациды дают временный эффект, и после их приема нужно пройти исследования, назначенные врачом.