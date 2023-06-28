Владимир Путин высказался об Уфе в своём новом обращении

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В видеообращении президент поприветствовал участников и организаторов десятого межрегионального Форума России и Белоруссии, собравшихся в «гостеприимной столице Башкирии». Владимир Путин подчеркнул, что форум более десяти лет собирает «тех, кто реально, на деле занимается развитием дружественных и добрососедских российско-белорусских связей», добавив, что взаимовыгодные многоплановые контакты поддерживают между собой практически все субъекты России и области Белоруссии.
— Знаю, что у вас состоялись действительно полезные и оживлённые дискуссии по всему спектру актуальных практических вопросов двустороннего партнёрства и строительства Союзного государства. Важно, что в ходе форума подписано свыше ста соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов. Это впечатляющий результат, который, безусловно, будет способствовать дальнейшему экономическому развитию России и Белоруссии и укреплению взаимосвязанности экономик двух стран.
Владимир Путин поблагодарил организаторов и участников Форума регионов за проделанную работу, а также поздравил белорусских коллег с государственным праздником — Днём независимости республики, который будет отмечаться 3 июля.
— Всего в Уфу, как мне сообщили, приехали порядка тысячи российских и белорусских делегатов, которые участвовали как в официальной программе форума, так и в приуроченных к нему выставке хозяйственных достижений регионов, совместном заседании торгово-промышленных палат двух стран и встрече молодых парламентариев, — отметил президент.