Владимир Путин высказался об Уфе в своём новом обращении

— Знаю, что у вас состоялись действительно полезные и оживлённые дискуссии по всему спектру актуальных практических вопросов двустороннего партнёрства и строительства Союзного государства. Важно, что в ходе форума подписано свыше ста соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов. Это впечатляющий результат, который, безусловно, будет способствовать дальнейшему экономическому развитию России и Белоруссии и укреплению взаимосвязанности экономик двух стран.