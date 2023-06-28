В Уфе задержали 18-летнего водителя, устроившего дрифт в центре города

Как сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, в отношении нарушителя составлены административные материалы по ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков), по ч.2 ст. 12.16 КоАП РФ (поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), по ч.1 ст. 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой).