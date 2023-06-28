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В Уфе задержали 18-летнего водителя, устроившего дрифт в центре города

28 июня 2023, 04:38
Фото: Midjourney

В Уфе полиция задержала дрифтера, устроившего рано утром шоу на улице Цюрупы

В Уфе полиция задержала 18-летнего водителя, который на «Мерседесе» устроил дрифт-шоу на улице Цюрупы, 27 июня.

Житель Уфы обратился на телефон доверия МВД по РБ с жалобой на автомобильный шум ранним утром на ул. Цюрупы. Направленный туда экипаж ДПС нарушителей не обнаружил.

Но сотрудники Госавтоинспекции нашли в соцсетях видеоролик, на котором водитель «Мерседеса» без госномеров дрифтовал на ул. Цюрупы. Машина подходила под описание местного жителя, информация подтвердилась в телеграм-чате Госавтоинспекции. В итоге личность водителя была установлена — им оказался мужчина 18 лет.

Видео: БашДТП

Как сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, в отношении нарушителя составлены административные материалы по ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков), по ч.2 ст. 12.16 КоАП РФ (поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), по ч.1 ст. 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой).

#Андрей Королев#Происшествия#Видео
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