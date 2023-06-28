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В Уфе отремонтируют Шакшинский мост

28 июня 2023, 07:20
Фото: 1MI

В Уфе Шакшинский мост отремонтируют к 1 кварталу 2025 года

Шакшинский мост отремонтируют в Уфе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

— На сегодняшний день на объекте уже установлен паспорт объекта, согласована схема организации движения, изготавливаются временные дорожные знаки, завершены процедуры торгов по работам моста, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов.

С 1 июля планируется установка строительного городка, перебазировка техники, подготовка к демонтажным работам. Завершение работ по основному мостовому сооружению намечено к 31 декабря следующего года. Стоимость контракта составила 2,2 млрд рублей.

Кроме того, в этом году также предусмотрено выполнение работ по устройству очистных сооружений, подъездных путей и демонтажу мостового перехода. Срок исполнения работ запланирован на 1 квартал 2025 года.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Башкортостан
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