mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Изображение материала

В лесах Башкирии ремонтируют дороги для пожарной техники

28 июня 2023, 14:25
Фото: 1MI
Работники Центра предупреждения и тушения лесных пожаров РБ проводят противопожарные работы в лесах в соответствии с целями нацпроекта «Экология». В частности, они обустраивают дороги для пожарной техники, сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства РБ.

Противопожарное обустройство лесов идет на территории Зилаирского, Белорецкого, Нуримановского, Учалинского, Уфимского, Кугарчинского, Белебеевского, Кананикольского и Дуванского лесничеств. Так, на сегодняшний день в лесах региона проложено почти 27 км лесных дорог. В то же время было отремонтировано 75 км существующих дорог, а также проверены 37 км дорожного полотна.

— На территории лесного фонда республики продолжает действовать особый противопожарный режим. Напоминаем, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима предусмотрена административная и уголовная ответственность, — отметили в пресс-службе минлесхоза Башкирии.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Башкортостан
Подпишитесь
«Бульба» в пачке и стекло вместо жести: чем удивил магазин белорусских товаров в Уфе
Вчера, 13:01
Владимир Путин высказался об Уфе в своём новом обращении
Сегодня, 10:28
В Уфе официально открылся хоспис
Сегодня, 14:28
Росприроднадзор заинтересовался металлической лестницей на шихане Торатау
Сегодня, 12:03
Жилищный вопрос. Что происходит на рынке недвижимости Уфы
26 июня 07:55
IT-ипотека в Зорге. Премьер: условия, сроки, суммы и в чем выгода
26 июня 05:12