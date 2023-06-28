В лесах Башкирии ремонтируют дороги для пожарной техники

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Противопожарное обустройство лесов идет на территории Зилаирского, Белорецкого, Нуримановского, Учалинского, Уфимского, Кугарчинского, Белебеевского, Кананикольского и Дуванского лесничеств. Так, на сегодняшний день в лесах региона проложено почти 27 км лесных дорог. В то же время было отремонтировано 75 км существующих дорог, а также проверены 37 км дорожного полотна.
— На территории лесного фонда республики продолжает действовать особый противопожарный режим. Напоминаем, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима предусмотрена административная и уголовная ответственность, — отметили в пресс-службе минлесхоза Башкирии.
Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.