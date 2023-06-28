В лесах Башкирии ремонтируют дороги для пожарной техники

Противопожарное обустройство лесов идет на территории Зилаирского, Белорецкого, Нуримановского, Учалинского, Уфимского, Кугарчинского, Белебеевского, Кананикольского и Дуванского лесничеств. Так, на сегодняшний день в лесах региона проложено почти 27 км лесных дорог. В то же время было отремонтировано 75 км существующих дорог, а также проверены 37 км дорожного полотна.