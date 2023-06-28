В Башкирии столкнулись две иномарки: один человек погиб, четверо госпитализированы

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
ДТП произошло в одиннадцатом часу утра на 45 км автодороги Благовещенск-Павловка. По предварительной информации Госавтоинспекции РБ, столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Тойота Королла». В результате 64-летняя пассажирка «Тойоты» от полученных травм скончалась на месте. Оба водителя, а также два пассажира «Тойоты» госпитализированы.
Подробности уточняются. На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.
Напомним, за минувшие сутки только в Уфе произошло 40 ДТП, в трех дорожных авариях пострадали 4 человека.