В Башкирии столкнулись две иномарки: один человек погиб, четверо госпитализированы

ДТП произошло в одиннадцатом часу утра на 45 км автодороги Благовещенск-Павловка. По предварительной информации Госавтоинспекции РБ, столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Тойота Королла». В результате 64-летняя пассажирка «Тойоты» от полученных травм скончалась на месте. Оба водителя, а также два пассажира «Тойоты» госпитализированы.