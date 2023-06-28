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В Башкирии столкнулись две иномарки: один человек погиб, четверо госпитализированы

28 июня 2023, 08:27
Фото: Госавтоинспекция РБ

На трассе Благовещенск-Павловка в результате ДТП погибла пенсионерка

Сегодня, 28 июня, в Благовещенском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и еще четверо пострадали.

ДТП произошло в одиннадцатом часу утра на 45 км автодороги Благовещенск-Павловка. По предварительной информации Госавтоинспекции РБ, столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Тойота Королла». В результате 64-летняя пассажирка «Тойоты» от полученных травм скончалась на месте. Оба водителя, а также два пассажира «Тойоты» госпитализированы.

Подробности уточняются. На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Напомним, за минувшие сутки только в Уфе произошло 40 ДТП, в трех дорожных авариях пострадали 4 человека.

#Андрей Королев#Происшествия#Башкортостан
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