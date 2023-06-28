В Башкирии школьники отправятся летом в бесплатные путешествия

Премьер-министр подчеркнул, что такие поездки для ребят — бесплатные. Стоимость путешествия около 7 тысяч рублей, но все расходы берет на себя государство. Школьникам вместе с родителями и классным руководителем надо только подать заявку в районный отдел образования и решить там вопрос с датой выезда и направлением.