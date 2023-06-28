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В Башкирии школьники отправятся летом в бесплатные путешествия

28 июня 2023, 09:29
Фото: 1MI

Более 15 тысяч школьников отправятся летом в бесплатные путешествия

Благодаря программе «Школьный туризм» этим летом отправятся в бесплатные путешествия более 15 тысяч учащихся 5-9 классов республики. Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Башкирия вошла в число пилотных регионов, где с прошлого года реализуется программа школьного туризма. За это время десятки тысяч детей узнали свой край не только по интернету и телевидению, но и смогли воочию соприкоснуться с родной культурой.

— В 2023 году на реализацию программы нашей республике из федерального бюджета направлено 188,7 млн рублей. Мы выделили еще 75,5 млн рублей. Это позволит 37,7 тыс. ребят узнать поближе историю, культуру и природу Башкортостана, — рассказал Андрей Назаров.

Премьер-министр подчеркнул, что такие поездки для ребят — бесплатные. Стоимость путешествия около 7 тысяч рублей, но все расходы берет на себя государство. Школьникам вместе с родителями и классным руководителем надо только подать заявку в районный отдел образования и решить там вопрос с датой выезда и направлением.

Напомним, что программа «Школьный туризм» реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 21 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», где в отельное направление быдла выделена сфера туризма. Цель проекта — создание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов страны, исторических и национально-культурных традиций, а также создание условий для воспитания такого человека.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Башкортостан
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