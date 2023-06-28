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У абонентов МТС в Уфе наблюдаются проблемы с мобильной связью

28 июня 2023, 14:50
Фото: 1MI

В Башкирии и регионах Поволжья пропала связь у абонентов МТС

В Башкирии и других регионах Поволжья наблюдаются проблемы с мобильной связью среди абонентов МТС 28 июня.

В Уфе наблюдаются проблемы с использованием услуг связи от оператора МТС. Абоненты сообщают, что не могут позвонить, воспользоваться мобильным интернетом, отправить СМС. Проблемы наблюдаются примерно с 16-17 часов по московскому времени.

Пресс-служба МТС в комментарии для РИА Новости сообщила, что работы по устранению проблем уже ведутся:

— Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над устранением проблемы.

По состоянию на 20 часов по московскому времени связь у абонентов МТС в Уфе начала восстанавливаться.

#Андрей Королев#Общество#Башкортостан
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