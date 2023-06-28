У абонентов МТС в Уфе наблюдаются проблемы с мобильной связью

В Уфе наблюдаются проблемы с использованием услуг связи от оператора МТС. Абоненты сообщают, что не могут позвонить, воспользоваться мобильным интернетом, отправить СМС. Проблемы наблюдаются примерно с 16-17 часов по московскому времени.