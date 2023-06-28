У абонентов МТС в Уфе наблюдаются проблемы с мобильной связью

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В Уфе наблюдаются проблемы с использованием услуг связи от оператора МТС. Абоненты сообщают, что не могут позвонить, воспользоваться мобильным интернетом, отправить СМС. Проблемы наблюдаются примерно с 16-17 часов по московскому времени.
Пресс-служба МТС в комментарии для РИА Новости сообщила, что работы по устранению проблем уже ведутся:
— Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над устранением проблемы.
По состоянию на 20 часов по московскому времени связь у абонентов МТС в Уфе начала восстанавливаться.