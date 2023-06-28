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Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении и. о. мэра Межгорья

28 июня 2023, 16:25
Фото: 1MI

На и. о. мэра Межгорья завели уголовное дело за присвоение 1,3 млн рублей

Исполняющий обязанности главы администрации ЗАТО Межгорье выплатил самому себе необоснованные премии на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. Следком РБ возбудил уголовное дело.

И.о. мэра Межгорья Вячеслава Калугина подозревают в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый, занимавший пост временно исполняющего обязанности главы администрации, в апреле–сентябре 2021 г. издавал распоряжения о выплате премий и стимулирующих выплат самому себе на сумму более 1,3 млн рублей. Распоряжения он подписывал лично и передавал в бухгалтерию.

В доме Вячеслава Калугина и в мэрии провели обыски. Пока решается вопрос об избрании меры пресечения.

#Происшествия#Башкортостан#Андрей Королев
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