Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении и. о. мэра Межгорья

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
И.о. мэра Межгорья Вячеслава Калугина подозревают в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ.
По версии следствия, подозреваемый, занимавший пост временно исполняющего обязанности главы администрации, в апреле–сентябре 2021 г. издавал распоряжения о выплате премий и стимулирующих выплат самому себе на сумму более 1,3 млн рублей. Распоряжения он подписывал лично и передавал в бухгалтерию.
В доме Вячеслава Калугина и в мэрии провели обыски. Пока решается вопрос об избрании меры пресечения.