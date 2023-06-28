Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении и. о. мэра Межгорья

По версии следствия, подозреваемый, занимавший пост временно исполняющего обязанности главы администрации, в апреле–сентябре 2021 г. издавал распоряжения о выплате премий и стимулирующих выплат самому себе на сумму более 1,3 млн рублей. Распоряжения он подписывал лично и передавал в бухгалтерию.