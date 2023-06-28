Росприроднадзор заинтересовался металлической лестницей на шихане Торатау

— К нам обращаются по разным вопросам. Там, где мы не можем помочь напрямую, направляем материалы в профильные ведомства. Информацию о ситуации со строительством на особо охраняемых природных территориях в Башкирии мы передали в Минприроды директору департамента ООПТ Ирине Макановой, — написала Светлана Радионова.