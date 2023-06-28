Росприроднадзор заинтересовался металлической лестницей на шихане Торатау

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Поводом послужило обращение жителя Башкирии к главе ведомства. По его мнению, урбанистическая архитектура (а точнее — металлические лестницы у Шихана Торатау) нарушит естественный ландшафт. Взамен он предложил свой вариант проекта с использованием природных материалов и попросил участия Росприроднадзора в решении вопроса.
— К нам обращаются по разным вопросам. Там, где мы не можем помочь напрямую, направляем материалы в профильные ведомства. Информацию о ситуации со строительством на особо охраняемых природных территориях в Башкирии мы передали в Минприроды директору департамента ООПТ Ирине Макановой, — написала Светлана Радионова.
Напомним, официально лестницу, которая позволяет безопасно добраться до вершины шихана, открыли в начале мая этого года. Протяженность лестницы — более 412 метров. На ее строительство потребовалось 75 тонн металла и 80 млн рублей. Ранее на территории геопарка был открыт визит-центр, туалеты, а также обустроена большая парковка.