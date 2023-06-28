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Росприроднадзор заинтересовался металлической лестницей на шихане Торатау

28 июня 2023, 12:03
Фото: mkset.ru

Глава Росприроднадзора предложила изучить ситуацию с новой лестницей на шихан Торатау

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила детальнее изучить ситуацию со строительством на особо охраняемых природных территориях в Башкирии. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Поводом послужило обращение жителя Башкирии к главе ведомства. По его мнению, урбанистическая архитектура (а точнее — металлические лестницы у Шихана Торатау) нарушит естественный ландшафт. Взамен он предложил свой вариант проекта с использованием природных материалов и попросил участия Росприроднадзора в решении вопроса.

— К нам обращаются по разным вопросам. Там, где мы не можем помочь напрямую, направляем материалы в профильные ведомства. Информацию о ситуации со строительством на особо охраняемых природных территориях в Башкирии мы передали в Минприроды директору департамента ООПТ Ирине Макановой, — написала Светлана Радионова.

Напомним, официально лестницу, которая позволяет безопасно добраться до вершины шихана, открыли в начале мая этого года. Протяженность лестницы — более 412 метров. На ее строительство потребовалось 75 тонн металла и 80 млн рублей. Ранее на территории геопарка был открыт визит-центр, туалеты, а также обустроена большая парковка.

697 ступенек: что толпы туристов делают на лестнице шихана Торатау за 80 млн рублей
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#Андрей Королев#Общество#Башкортостан
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