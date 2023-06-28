При падении лифта в Воскресенске два человека получили травмы

Как информирует издание, лифт был введен в эксплуатацию в 2007 году, последнее техническое освидетельствование проводилось в декабре 2022 года. Согласно данным Национального лифтового союза, сто двадцать девять человек погибли в лифтах за последние пять лет. В 2023 году в российских регионах уже произошло шестьдесят два ЧП в лифтах и на эскалаторах. За весну текущего года в средствах массовой информации сообщалось о десятках таких случаев, пишет newsnn.ru.