При падении лифта в Воскресенске два человека получили травмы

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Как информирует издание, лифт был введен в эксплуатацию в 2007 году, последнее техническое освидетельствование проводилось в декабре 2022 года. Согласно данным Национального лифтового союза, сто двадцать девять человек погибли в лифтах за последние пять лет. В 2023 году в российских регионах уже произошло шестьдесят два ЧП в лифтах и на эскалаторах. За весну текущего года в средствах массовой информации сообщалось о десятках таких случаев, пишет newsnn.ru.
В сфере производства лифтов есть проблемы, которые годами не решаются. К примеру, в текущем году в Хабаровском крае планируют заменить двести семьдесят девять лифтов, производителями которых станут Щербинский лифтостроительный завод и Карачаровский механический завод.
Как пишет «Коммерсантъ», Щербинский лифтостроительный завод оказался замешан в картельном сговоре. Выяснилось, что несколько лет назад сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко был признан судом виновным в мошенничестве при замене лифтов в ходе капитальных ремонтов в многоквартирных жилых домах. В ходе следствия было установлено, что он и руководитель компании «Звезда» Олег Хамуляк пытались разделить товарный знак через картельное соглашение с заместителем президента Национального лифтового союза Сергеем Чернышовым и бывшим топ-менеджером ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Дмитрием Коженовым.
А Карачаровский механический завод признали банкротом. Между тем эти предприятия входят в топ-3 по производству лифтов в Российской Федерации. Такие участники рынка ставят под угрозу импортозамещение.
«РИА Новости» сообщает со ссылкой на Ростехнадзор, что в стране порядка двадцати процентов лифтов отслужили свой максимальный срок эксплуатации. Всего в Российской Федерации на учете стоит порядка четырехсот девяноста шести тысяч лифтов, из которых сто тысяч уже отработали двадцать пять лет, то есть отслужили свой срок службы.
Председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что в России необходимо заменить больше девяноста трех тысяч лифтов. Небольшую надежду внушает тот факт, что с 1 марта управляющие компании перешли под контроль Ростехнадзора.
По словам первого вице-президента Национального лифтового союза Алексея Захарова, после введения надзора со стороны государственного органа при ЧП, если управляющая компания не выполнила правила, будет определена степень ее виновности.