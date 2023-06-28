Предприятия Башкирии заключили соглашения о поставках сырья и техники из Беларуси

— Мы получаем от них сырье для производства трикотажных изделий, композитной продукции. Белорусы предпочитают видеть наш каучук для производства шин. Есть и совместные проекты, в том числе в сфере импортозамещения — например, производство огнестойкой ткани и трикотажа. Добавлю, что белорусские партнеры также могут претендовать на наши субсидии, для этого нужно зарегистрировать свое производство на территории Башкортостана.