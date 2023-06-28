Предприятия Башкирии заключили соглашения о поставках сырья и техники из Беларуси

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Договоренности достигнуты в сфере производства стекловолокна, легкой промышленности и поставок техники для горной добычи.
По словам заместителя Премьер-министра Правительства РБ — министра промышленности, энергетики и инноваций республики Александра Шельдяева, предприятия Башкирии и Беларуси сотрудничают много лет и эффективно для обеих сторон:
— Мы получаем от них сырье для производства трикотажных изделий, композитной продукции. Белорусы предпочитают видеть наш каучук для производства шин. Есть и совместные проекты, в том числе в сфере импортозамещения — например, производство огнестойкой ткани и трикотажа. Добавлю, что белорусские партнеры также могут претендовать на наши субсидии, для этого нужно зарегистрировать свое производство на территории Башкортостана.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, АО «СТЕКЛОНиТ» подписало меморандумы с ОАО «Могилевхимволокно» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно». В частности, в 2024 году могилевские партнеры поставят на уфимское предприятие высококачественные полиэфирные нити (1700 тонн) на общую сумму 221 млн руб., АО «СТЕКЛОНиТ» продолжит получать от полоцкого предприятия стеклянные нити (1000 тонн) на сумму 300 млн руб. Это сырье используется для производства конструкционных тканей, электроизоляционных, ровинговых, мультиаксиальных тканей, стеклопластиковой арматуры, стеклонаполненного полиамида, композитных профилей, стержней, изделий.
ООО «Башкирская медь» договорилось с ООО «СПАТСЕРВИС» о поставке погрузочно-доставочной машины МОАЗ-40752 производства Могилевского автомобильного завода и последующем обслуживании техники. Нефтекамское АО «Искож» подписало с белорусским ОАО «СветлогорскХимволокно» меморандум на поставку полиэфирной нити и трикотажных полотен на сумму 45 млн рублей.