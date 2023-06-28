Под Красноярском открылась всероссийская спортивная смена форума молодежи ТИМ Бирюса

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Федеральная смена «Мы достигаем побед» в текущем году открылась на базе университета неформального образования — Всероссийского форума ТИМ «Бирюса». Молодые россияне станут активными участниками процесса формирования условий для занятий физкультурой и спортом в стране.
Образовательно-просветительские мероприятия, организованные в рамках форума, направлены на повышение качества и доступности услуг в сфере спорта в российских регионах.
Целью форума является создание для жителей всей территории России равных социальных возможностей в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта — вне зависимости от удаленности населенного пункта.
«На территории инициативной молодёжи снова поднимут актуальные вопросы и заговорят о важных темах. В этом году мы сосредоточимся на развитии российского спорта и осмыслении роли молодёжи в этом процессе. Для этого на всероссийской смене форума ТИМ „Бирюса“ соберутся 600 молодых ребят со всей страны, чтобы сформировать инициативы и новые решения, направленные на развитие студенческого, экстремального спорта, спортивного лидерства и продвижение здорового образа жизни. Уверен, что семь дней совместной работы пройдут продуктивно, а в конце форума мы представим вместе с активистами Ассоциации студенческих спортивных клубов России, движения „Волонтеры-медики“ и программы „Уличная классика“ совместные разработки — дорожную карту развития уличной культуры и чек-лист проведения федерального спортивного мероприятия для регионов России, а также ряд других инициатив участников», — рассказал
Евгений Гаврилов, программный директор всероссийского форума ТИМ «Бирюса».
В форуме «Бирюса» принимают участие активисты спортклубов, спортсмены-экстремалы, участники движения «Волонтеры-медики» и просветители в области здравоохранения. Возраст участников — от 18 до 35 лет.
Форум разделен на четыре направления: «Экстремальный спорт», «Здоровый образ жизни», «Студенческий спорт» и «Спортивные лидеры». В ходе мероприятий форума молодежи расскажут об актуальных векторах развития сферы спорта; молодые люди получат навыки в организации и продвижении крупных спортивных событий. Участники представят проекты, направленные на развитие молодежного спорта и популяризацию здорового образа жизни, и встретятся с олимпийскими чемпионами.
А в рамках Года педагога и наставника, объявленного главой России Владимиром Путиным, приглашенные гости и эксперты передадут молодым людям свои знания и наработанный опыт.
«Бирюса» уже 17 лет подряд объединяет инициативную и неравнодушную молодежь — тех, кто готов быть лидером, брать на себя ответственность и воплощать самые смелые идеи в жизнь. Вопросы, которые стоят в повестке смены, очень актуальны. Вскоре мы отметим пятилетие проведения Универсиады. Давайте вместе придумаем новые спортивные и образовательные проекты. Наследие крупного события должно жить! Все идеи по этому направлению обещаю лично с вами обсудить, найти возможности их реализации. Я желаю вам интенсивной работы, смелых идей и, самое главное, множества новых друзей. Успехов!» — обратился с приветственной речью к участникам врио главы Красноярского края Михаил Котюков в рамках церемонии открытия образовательной площадки. Затем в ходе встречи с участниками форума он лично ответил на вопросы молодых людей.
На форум в качестве почетных гостей смены пригласили призера Олимпийских игр, хореографа-постановщика и продюсера ледовых шоу и спортивных мероприятий Илью Авербуха, заслуженного мастера спорта РФ, олимпийского чемпиона по бобслею Дмитрия Труненкова, призеров Олимпиад Ивана Алыпова и Николая Олюнина, президента Союза экстремальных видов спорта, руководителя проекта «Уличная классика» Ивана Шмонина и других.
Гости и участники события по традиции могут участвовать в полезной программе и оказать помощь в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Они будут изготавливать маскировочные костюмы, которые будут переданы в качестве гуманитарной помощи на территорию проведения спецоперации для снайперов и разведчиков Вооруженных сил России.
На форуме «Бирюса» пройдет встреча с демобилизованными участниками СВО, прошедшими профессиональную переподготовку в рамках проекта «Твой герой» программы «Роспатриот».