Под Красноярском открылась всероссийская спортивная смена форума молодежи ТИМ Бирюса

«Бирюса» уже 17 лет подряд объединяет инициативную и неравнодушную молодежь — тех, кто готов быть лидером, брать на себя ответственность и воплощать самые смелые идеи в жизнь. Вопросы, которые стоят в повестке смены, очень актуальны. Вскоре мы отметим пятилетие проведения Универсиады. Давайте вместе придумаем новые спортивные и образовательные проекты. Наследие крупного события должно жить! Все идеи по этому направлению обещаю лично с вами обсудить, найти возможности их реализации. Я желаю вам интенсивной работы, смелых идей и, самое главное, множества новых друзей. Успехов!» — обратился с приветственной речью к участникам врио главы Красноярского края Михаил Котюков в рамках церемонии открытия образовательной площадки. Затем в ходе встречи с участниками форума он лично ответил на вопросы молодых людей.