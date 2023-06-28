Названы основные раздражители для россиян на даче

Особое внимание было уделено соседским отношениям. Оказалось, что 10% респондентов беспокоят шумные соседи. Интересным фактом является то, что более половины опрошенных (53%) поддерживают дружеские отношения с соседями, 36% общаются с ними только в случае необходимости, а 7% даже не знакомы с соседями.