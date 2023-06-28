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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Названы основные раздражители для россиян на даче

28 июня 2023, 04:25
Опрос, проведенный СК «Росгосстрах» и сетью магазинов Cozy Home, выявил, что наиболее раздражающими факторами для россиян на даче являются укусы и жужжание комаров и других насекомых (30%).

Также значительную долю недовольства вызывает долгая дорога на дачу (19%) и отсутствие комфортных условий (8%). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты опроса.

Опрошенные также выразили свое неудовлетворение отсутствием нормального туалета и душа на даче (22%), старым ремонтом и мебелью (17%), отсутствием горячей воды (14%) и отсутствием интернета (10%).

Особое внимание было уделено соседским отношениям. Оказалось, что 10% респондентов беспокоят шумные соседи. Интересным фактом является то, что более половины опрошенных (53%) поддерживают дружеские отношения с соседями, 36% общаются с ними только в случае необходимости, а 7% даже не знакомы с соседями.

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