Названы основные раздражители для россиян на даче

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Также значительную долю недовольства вызывает долгая дорога на дачу (19%) и отсутствие комфортных условий (8%). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты опроса.
Опрошенные также выразили свое неудовлетворение отсутствием нормального туалета и душа на даче (22%), старым ремонтом и мебелью (17%), отсутствием горячей воды (14%) и отсутствием интернета (10%).
Особое внимание было уделено соседским отношениям. Оказалось, что 10% респондентов беспокоят шумные соседи. Интересным фактом является то, что более половины опрошенных (53%) поддерживают дружеские отношения с соседями, 36% общаются с ними только в случае необходимости, а 7% даже не знакомы с соседями.