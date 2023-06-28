На молодежном форуме «Байкал» разработают свыше 100 социально-экономических проектов

По итогам форума будет разработано более 100 молодежных социально-экономических проектов развития Байкальского региона, а также регионов Сибирского федерального округа и Российской Федерации в целом. Кроме того, на площадках форума будут организованы встречи с участниками специальной военной операции, прошедшими обучение на проекте «Твой герой» программы «Роспатриот» Росмолодежи, а также состоится Всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Также в рамках форума будет проведен конкурс грантов платформы Росмолодежь.Гранты по 18 направлениям, на котором участники, защитившие свой проект, смогут стать обладателями финансовой поддержки в размере до 1 миллиона рублей.