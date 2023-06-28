На молодежном форуме «Байкал» разработают свыше 100 социально-экономических проектов

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Специалисты предприятий социально ответственного бизнеса встретятся на полях форума с экспертами в области бережливого производства и корпоративного управления. Совместными усилиями под руководством наставников они разработают инициативы по созданию условий для успешного развития молодежных проектов в приоритетных направлениях регионального и федерального уровня.
«Форум „Байкал“ — это уникальная возможность для представителей молодежи разных городов и культур обменяться опытом, идеями и знаниями в области сотрудничества и устойчивого развития. Наши цели — формирование компетенций молодого человека во взаимодействии с природой и обществом, в личностной и профессиональной самореализации, а также создание условий для поддержки молодёжных инициатив», — поделился Александр Манзула, директор форума «Байкал».
В этом году форум пройдет в 15-й раз, программа мероприятия составлена по пяти направлениям. На треке «Туризм» будут разрабатываться новые туристические маршруты по Сибирскому региону и проекты, посвященные гастрономическому и экотуризму. Трек «Предпринимательство» призван сформировать открытое сообщество молодых бизнесменов. Участники трека узнают, как организовать процесс реализации собственной продукции с момента создания проекта до поступления товара в продажу.
Пристальное внимание уделят формированию навыков ведения бизнеса, базирующегося на экологичном отношении к сотрудникам, поставщикам, клиентам и заботе об окружающей среде. Участники трека «Молодежные сообщества» обсудят вопросы взаимодействия молодежных объединений с региональными органами власти для расширения условий профессиональной, персональной и гражданской самореализации российской молодежи.
Направление «Диалог культур» посвящено реализации государственной национальной политики. Здесь участники и эксперты обсудят тему духовно-нравственного воспитания и формирования межкультурной компетентности среди молодежи. На треке «ЭКО.ЦЕХ» будет уделено внимание молодежным инициативам в сфере экологии. Участники создадут дорожную карту по развитию экологического молодежного движения и форумной инфраструктуры на промплощадке бывшего Байкальского ЦБК.
По итогам форума будет разработано более 100 молодежных социально-экономических проектов развития Байкальского региона, а также регионов Сибирского федерального округа и Российской Федерации в целом. Кроме того, на площадках форума будут организованы встречи с участниками специальной военной операции, прошедшими обучение на проекте «Твой герой» программы «Роспатриот» Росмолодежи, а также состоится Всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Также в рамках форума будет проведен конкурс грантов платформы Росмолодежь.Гранты по 18 направлениям, на котором участники, защитившие свой проект, смогут стать обладателями финансовой поддержки в размере до 1 миллиона рублей.
Среди тем для защиты: #создавай_возможности — идеи по организации занятости молодежи; #развивай_среду — инициативы развития малых территорий; #объединяй — проекты в поддержку межкультурного диалога; #расскажиоглавном — о развитии молодежных медиа; #МЫВМЕСТЕ — направление посвящено поддержке добровольчества.
Организаторами форума являются правительство Иркутской области, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и аппарат полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. Зарегистрироваться для участия во Всероссийском молодежном форуме «Байкал» можно до 1 июля на платформе «Росмолодежь. События».