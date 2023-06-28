mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Изображение материала

На безрыбье: автопром в России хотят спасать за счет новых сборов и ограничений

28 июня 2023, 06:24
Фото: 1MI

Глава «Автоваза» Максим Соколов предложил спасать индустрию за счет покупателей

Президент «Автоваз» Максим Соколов рассказал, какие меры поддержки должны спасти отечественный автопром. Подумали обо всех, кроме покупателей. Что будет с ценами на безальтернативные российские автомобили?

На заседании Союза машиностроителей России по итогам первого полугодия 2023-го президент «Автоваза» Максим Соколов озвучил перечень мер господдержки для автопрома. Что предлагается?

Во-первых, утилизационный сбор на автомобили. Его с 2012 года платят импортеры иномарок, с 2014-го — и отечественные производители. Базовая ставка — 20 тыс. руб., но благодаря повышенным коэффициентам за, например, популярные машины с двигателем от 1 до 2 л приходится платить около 178 тыс. руб.

Изначально сбор вводили как замену импортным пошлинам, которые пришлось снижать из-за вступления России в ВТО, поэтому отечественным производителям он возвращался в виде субсидий. Но в 2019 году приняли новые правила, по которым гарантированная сумма возврата снижалась, и в настоящее время на полный возврат рассчитывать не может никто. Тот же Максим Соколов в начале года предлагал повысить утильсбор до 300 тыс. руб. — и в первую очередь это ударит по китайским автопроизводителям.

Напомним, возрождённая Vesta после рестайлинга стоит 1,24 — 1,69 млн руб. плюс дилерские накрутки. За эти деньги можно взять, например, седан BAIC U5 Plus или кроссовер Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 4 или Haval Jolion в простой комплектации, лифтбек JAC J7. Очевидно, после повышения утильсбора все эти модели подорожают, включая собираемые в России «Москвичи» и «Эволюты».

Также предлагается ввести ограничения по степени локализации в случае поставок машин в рамках госзакупок, для таксопарков и каршерингов. Сейчас коммерческие структуры, для которых автомобиль это бизнес, предпочитают новые импортные автомобили, но после такого нововведения у таксопарков и каршерингов практически не останется выбора — большинство китайских моделей либо не локализованы, либо не имеют «автомата», без которого доступ в эту сферу запрещен.

Это, в свою очередь, грозит дефицитом автомобилей и ростом цен — и на сами машины, и на перевозки.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Общество#Андрей Королев
Подпишитесь
«Бульба» в пачке и стекло вместо жести: чем удивил магазин белорусских товаров в Уфе
Вчера, 13:01
Очевидцы заметили низколетящие самолеты в центре города в Башкирии
Вчера, 05:43
В Уфе поставили новый рекорд по хороводу в национальных костюмах
Сегодня, 05:26
Аномальная погода накроет Башкирию в июле
Вчера, 07:02
Жилищный вопрос. Что происходит на рынке недвижимости Уфы
26 июня 07:55
IT-ипотека в Зорге. Премьер: условия, сроки, суммы и в чем выгода
26 июня 05:12