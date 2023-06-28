На безрыбье: автопром в России хотят спасать за счет новых сборов и ограничений

Изначально сбор вводили как замену импортным пошлинам, которые пришлось снижать из-за вступления России в ВТО, поэтому отечественным производителям он возвращался в виде субсидий. Но в 2019 году приняли новые правила, по которым гарантированная сумма возврата снижалась, и в настоящее время на полный возврат рассчитывать не может никто. Тот же Максим Соколов в начале года предлагал повысить утильсбор до 300 тыс. руб. — и в первую очередь это ударит по китайским автопроизводителям.