На безрыбье: автопром в России хотят спасать за счет новых сборов и ограничений

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:43
На заседании Союза машиностроителей России по итогам первого полугодия 2023-го президент «Автоваза» Максим Соколов озвучил перечень мер господдержки для автопрома. Что предлагается?
Во-первых, утилизационный сбор на автомобили. Его с 2012 года платят импортеры иномарок, с 2014-го — и отечественные производители. Базовая ставка — 20 тыс. руб., но благодаря повышенным коэффициентам за, например, популярные машины с двигателем от 1 до 2 л приходится платить около 178 тыс. руб.
Изначально сбор вводили как замену импортным пошлинам, которые пришлось снижать из-за вступления России в ВТО, поэтому отечественным производителям он возвращался в виде субсидий. Но в 2019 году приняли новые правила, по которым гарантированная сумма возврата снижалась, и в настоящее время на полный возврат рассчитывать не может никто. Тот же Максим Соколов в начале года предлагал повысить утильсбор до 300 тыс. руб. — и в первую очередь это ударит по китайским автопроизводителям.
Напомним, возрождённая Vesta после рестайлинга стоит 1,24 — 1,69 млн руб. плюс дилерские накрутки. За эти деньги можно взять, например, седан BAIC U5 Plus или кроссовер Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 4 или Haval Jolion в простой комплектации, лифтбек JAC J7. Очевидно, после повышения утильсбора все эти модели подорожают, включая собираемые в России «Москвичи» и «Эволюты».
Также предлагается ввести ограничения по степени локализации в случае поставок машин в рамках госзакупок, для таксопарков и каршерингов. Сейчас коммерческие структуры, для которых автомобиль это бизнес, предпочитают новые импортные автомобили, но после такого нововведения у таксопарков и каршерингов практически не останется выбора — большинство китайских моделей либо не локализованы, либо не имеют «автомата», без которого доступ в эту сферу запрещен.
Это, в свою очередь, грозит дефицитом автомобилей и ростом цен — и на сами машины, и на перевозки.
Подробнее — в материале «Новых известий».