Гостями IT-столицы России и молодежного форума «ФИЧА» станут 420 программистов

Участники форума «ФИЧА» смогут попасть на стажировки в крупные IT-корпорации, они будут работать над решением кейсов по технологическому развитию субъектов РФ и партнерских организаций, создавать презентации разработок для инвесторов. Кроме того, участники получат возможность презентовать авторские проектные инициативы на грантовом конкурсе Росмолодежи. По итогам реализации образовательной программы будет создан продукт, включающий в себя инициативы по развитию IT-отрасли страны, который будет охватывать также сферу разработки продуктов двойного назначения и оборонной промышленности.