Гостями IT-столицы России и молодежного форума «ФИЧА» станут 420 программистов

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Для участия в мероприятии приглашены молодые перспективные программисты, аналитики, тестировщики, системные администраторы, архитекторы, гейм-дизайнеры, UX/UI-специалисты, маркетологи, киберспортсмены, а также учащиеся вузов и ссузов профильных направлений.
Основная цель мероприятия — формирование инновационных цифровых особенностей в отечественном IT-пространстве для создания полноценного технологического суверенитета России, а также запуск площадки, на которой могли бы вести коммуникацию перспективные представители IT-индустрии в целях обмена опытом и разработки новых идей в сообществе единомышленников.
Директор Всероссийского форума IT-технологий «ФИЧА» Михаил Дмитриев заявил, что мероприятие должно форсировать развитие профессиональных, технологических компетенций студентов и вчерашних выпускников университетов IT-сферы. В рамках такой совместной деятельности планируется создавать и внедрять инновационные цифровые решения, которые будут способствовать укреплению технологического суверенитета России.
Свыше 50 авторитетных представителей отрасли организуют лекции, панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы по ряду тематических треков:
Помимо этого, на предстоящем мероприятии появится новый, специальный трек «Войти в IT», предназначенный для учащихся I–III курсов специализированных учебных заведений, который направлен на профориентацию и формирование карьерных траекторий для каждого студента.
Участники форума «ФИЧА» смогут попасть на стажировки в крупные IT-корпорации, они будут работать над решением кейсов по технологическому развитию субъектов РФ и партнерских организаций, создавать презентации разработок для инвесторов. Кроме того, участники получат возможность презентовать авторские проектные инициативы на грантовом конкурсе Росмолодежи. По итогам реализации образовательной программы будет создан продукт, включающий в себя инициативы по развитию IT-отрасли страны, который будет охватывать также сферу разработки продуктов двойного назначения и оборонной промышленности.
Форум будет организован в Ростовской области — городе Таганроге, занимающем третье место среди российских городов после Москвы и Санкт-Петербурга по объему экспорта ПО и темпам роста индустрии его разработки.
Также участники форума побывают в Новочеркасске, Ростове-на-Дону, посетят музейный комплекс «Самбекские высоты», смогут поучаствовать в творческих мастер-классах и спортивных состязаниях.
За организацию форума отвечают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ростовской области, комитет по молодежной политике региона, Ассоциация разработчиков цифровых решений «Брэйнхорн», Южный федеральный университет, Агентство развития молодежных инициатив. Партнерами мероприятия являются: фонд «Развитие ИТ-образования», партнерство разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ», IT-предприятие «Инстудио», автономная некоммерческая организация «ФИРОН».
Для участия во Всероссийском молодежном форуме IT-технологий «ФИЧА» желающие должны зарегистрироваться на платформе «Росмолодежь.События» и выполнить ряд заданий до 9 июля. Участие в мероприятии бесплатное.