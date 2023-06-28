ЕР: Через медицинскую миссию в новых российских регионах прошли 2 тысячи волонтеров

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
С самого начала СВО «Единая Россия» вывела медицинскую помощь в новых регионах в отдельное направление гуманитарной миссии. С этого времени в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях местным врачам оказали помощь более 2 тыс. человек. В их число вошли врачи учреждений здравоохранения из разных регионов РФ, медсестры, студенты-медики, пишет rostovgazeta.ru.
«В апреле 2022 года в Мариуполе шли бои, и помощь врачей была нужна как воздух. В те дни „Единая Россия“ открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города — „Аполлония“. Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись на предложение. Их работа — яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу. Я благодарен каждому из более чем 800 медиков-добровольцев, которые приехали в Донбасс, помогали и помогают сейчас гражданским и военным», — подчеркнул депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов.
В его обязанности входила координация работы медиков-волонтеров в Донбассе. После объявления мобилизации он отправился на линию соприкосновения, где трудился в военном госпитале в ЛНР. В последних числах мая Дмитрий Хубезов попросил освободить его от поста председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вновь отправиться в зону СВО.
«По линии „Единой России“ вместе с коллегами из партийного проекта „Здоровое будущее“ планируем внести новое положение народной программы — обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны», — заявил он.
Как пишет сайт «Единой России», за создание единых программ обучения, подготовку инструкторов, а также за обновление теоретических знаний и внедрение современных практических умений будет отвечать Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
«По линии Минздрава обучаем врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и колледжей современным правилам оказания первой помощи. Опыт военной медицины показал, что от человека, который первым приходит на помощь к бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи. Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных ЧС. И принципы оказания помощи должны быть едины», — добавил Хубезов.
«С начала специальной военной операции медицинские работники Республики Башкортостан приняли активное участие в поддержке наших граждан и бойцов, которые ушли на СВО. Вопросы поддержки и развития сферы здравоохранения являются одними из ключевых пунктов народной программы „Единой России“. Наши врачи выезжают в новые регионы и оказывают раненым профессиональную медицинскую помощь. Отмечу, что со своей стороны мы используем все достижения медицины, технику, специалистов, лекарственные препараты, применяем все навыки и опыт. В настоящее время на территории Луганской народной республики в городе Красный Луч работает 13-я смена выездной медицинской бригады из Республики Башкортостан в составе 21 специалиста. Оказана помощь более чем 75 тысячам жителей города. К примеру, врач-травматолог и заместитель главного врача Караидельской районной больницы Дмитрий Моисеев уже два раза отработал в Красном Луче. Он в госпитале оказывал военнослужащим хирургическую помощь. Мы будем помогать развитию системы здравоохранения наших новых регионов во всех областях медицины — это первичное звено, специализированная медицинская помощь, также большое внимание уделяем оказанию медицинской помощи матерям и детям и профилактике инфекционных болезней. Деятельность волонтеров-медиков четко отражается в работе федерального партийного проекта „Здоровое будущее“ и в национальных проектах „Здравоохранение“ и „Демография“ в Республике Башкортостан», — рассказала Римма Утяшева, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» в Республике Башкортостан, член Комитета Государственной думы Российской Федерации по охране здоровья.