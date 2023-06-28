ЕР: Через медицинскую миссию в новых российских регионах прошли 2 тысячи волонтеров

«С начала специальной военной операции медицинские работники Республики Башкортостан приняли активное участие в поддержке наших граждан и бойцов, которые ушли на СВО. Вопросы поддержки и развития сферы здравоохранения являются одними из ключевых пунктов народной программы „Единой России“. Наши врачи выезжают в новые регионы и оказывают раненым профессиональную медицинскую помощь. Отмечу, что со своей стороны мы используем все достижения медицины, технику, специалистов, лекарственные препараты, применяем все навыки и опыт. В настоящее время на территории Луганской народной республики в городе Красный Луч работает 13-я смена выездной медицинской бригады из Республики Башкортостан в составе 21 специалиста. Оказана помощь более чем 75 тысячам жителей города. К примеру, врач-травматолог и заместитель главного врача Караидельской районной больницы Дмитрий Моисеев уже два раза отработал в Красном Луче. Он в госпитале оказывал военнослужащим хирургическую помощь. Мы будем помогать развитию системы здравоохранения наших новых регионов во всех областях медицины — это первичное звено, специализированная медицинская помощь, также большое внимание уделяем оказанию медицинской помощи матерям и детям и профилактике инфекционных болезней. Деятельность волонтеров-медиков четко отражается в работе федерального партийного проекта „Здоровое будущее“ и в национальных проектах „Здравоохранение“ и „Демография“ в Республике Башкортостан», — рассказала Римма Утяшева, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» в Республике Башкортостан, член Комитета Государственной думы Российской Федерации по охране здоровья.