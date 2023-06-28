Эксперты ФОМС рассказали о росте доступности помощи онкобольным

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Председатель ФФОМС Илья Баланин отметил, что с 2018 года бюджет на лечение онкозаболеваний вырос почти в 3,5 раза и составил более 327 миллиардов рублей в прошлом году. По его словам, это помогло значительно повысить доступность лечения такого вида заболевания, передает kp.ru.
В рамках полиса ОМС пациентам доступны самые передовые методы лечения, включая разработки ядерной медицины, высокотехнологичные операции. Пополняется список схем лекарственного лечения разных видов рака. Важно, что современные методы лечения доступны не только в центральных онкоинститутах. Замглавы ФФОМС Ольга Царева отметила, что в регионах создаются центры лучевой и протонной терапии.
Сейчас застрахованным пациентам делается акцент на лапароскопический метод, то есть через проколы в брюшной стенке и других органах и тканях. Это минимально травмирующий способ оперативного вмешательства. Операции открытым способом, после которых приходится долго и сложно восстанавливаться, выполняются только в тех случаях, когда лапароскопия невозможна.
Кроме того, хирурги делают все от них зависящее, чтобы сохранить органы пациента, а в здравоохранении развивается реконструктивная хирургия. Сегодня по ОМС доступен ряд восстановительных операций.
В перечень препаратов для химиотерапии последние годы включаются новые, более эффективные лекарства. Также по полису становится доступным новейшее направление лечения онкозаболеваний — иммунотерапия.