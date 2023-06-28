Эксперты ФОМС рассказали о росте доступности помощи онкобольным

Сейчас застрахованным пациентам делается акцент на лапароскопический метод, то есть через проколы в брюшной стенке и других органах и тканях. Это минимально травмирующий способ оперативного вмешательства. Операции открытым способом, после которых приходится долго и сложно восстанавливаться, выполняются только в тех случаях, когда лапароскопия невозможна.