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Башкирия увеличила экспорт зерна по железной дороге в восемь раз

28 июня 2023, 11:17
Фото: 1MI
Более 2,2 тыс. вагонов зерна было направлено на экспорт из Башкортостана за пять месяцев текущего года — это в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Развитие экспорта в регионе осуществляется по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в минсельхозе РБ.

В мае текущего года по железной дороге отгрузили 765 вагонов зерна весом 53,7 тыс. тонн. Всего в Турцию, Саудовскую Аравию, Казахстан, Киргизию и Республику Беларусь отправились 159,3 тыс. тонн зерна. На экспорт были направлены пшеница, семена льна, солод в зерне, ячмень и зерно гороха.

— В структуре экспорта продукции агропромышленного комплекса Республики Башкортостан зерновые культуры занимают пока около 6,5%. По-прежнему преобладает масложировая продукция, на второй позиции — продукция пищевой и перерабатывающей промышленностей, — прокомментировали в минсельхозе Башкирии.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.

#Общество#Касается каждого#Башкортостан#Андрей Королев
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