Башкирия увеличила экспорт зерна по железной дороге в восемь раз

Более 2,2 тыс. вагонов зерна было направлено на экспорт из Башкортостана за пять месяцев текущего года — это в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Развитие экспорта в регионе осуществляется по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в минсельхозе РБ.

Сюжет Касается каждого