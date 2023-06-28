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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

16% россиян поддерживают использование ядерного оружия в военных операциях

28 июня 2023, 13:15
Согласно опросу компании Russian Field, проведенному совместно с RTVI, почти каждый пятый россиянин (16%) считает приемлемым применение ядерного оружия во время военной операции на Украине.

Большинство опрошенных (74%) считают применение ядерного оружия недопустимым. 5% считают его приемлемым только в случае угрозы поражения военной операции, пишет rtvi.com.

По результатам опроса, мужчины (20%) и люди в возрасте 30-44 лет (18%) чаще других считают ядерный удар приемлемым. Также пожилые респонденты реже высказывают несогласие с этой идеей.

Исследование также показало, что опрошенные с высоким и низким уровнем дохода чаще других считают применение ядерного оружия приемлемым (19% и 21% соответственно). Среди опрошенных с высшим образованием только 13% поддерживают такие меры, в то время как опрошенные с ученой степенью проявили наивысший уровень поддержки (27%).

Опрошенные, которые опасаются за свою личную безопасность из-за военной операции (12%), и те, кто полагается на интернет-СМИ в качестве основного источника информации (11%), реже считают приемлемым использование ядерного оружия.

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