16% россиян поддерживают использование ядерного оружия в военных операциях

Исследование также показало, что опрошенные с высоким и низким уровнем дохода чаще других считают применение ядерного оружия приемлемым (19% и 21% соответственно). Среди опрошенных с высшим образованием только 13% поддерживают такие меры, в то время как опрошенные с ученой степенью проявили наивысший уровень поддержки (27%).