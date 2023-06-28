16% россиян поддерживают использование ядерного оружия в военных операциях

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Большинство опрошенных (74%) считают применение ядерного оружия недопустимым. 5% считают его приемлемым только в случае угрозы поражения военной операции, пишет rtvi.com.
По результатам опроса, мужчины (20%) и люди в возрасте 30-44 лет (18%) чаще других считают ядерный удар приемлемым. Также пожилые респонденты реже высказывают несогласие с этой идеей.
Исследование также показало, что опрошенные с высоким и низким уровнем дохода чаще других считают применение ядерного оружия приемлемым (19% и 21% соответственно). Среди опрошенных с высшим образованием только 13% поддерживают такие меры, в то время как опрошенные с ученой степенью проявили наивысший уровень поддержки (27%).
Опрошенные, которые опасаются за свою личную безопасность из-за военной операции (12%), и те, кто полагается на интернет-СМИ в качестве основного источника информации (11%), реже считают приемлемым использование ядерного оружия.