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Posted Вчера, 19:18

Published Вчера, 19:18

Modified Вчера, 19:18

Updated Вчера, 19:18

Житель Шахт задержан по подозрению в убийстве мужчины после замечания

27 июня 2023, 19:18
Правоохранительные органы задержали жителя города Шахты, который стал обвиняемым в убийстве мужчины после того, как тот сделал ему замечание. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Ростовской области.

Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел в понедельник возле одного из многоквартирных домов на улице Делегатской в Шахтах, пишут iz.ru.

Словесная перепалка, вызванная «личными неприязненными отношениями», переросла в преступление. 29-летний подозреваемый нанес несколько ножевых ударов 34-летнему мужчине в грудь.

Пострадавший скончался на месте происшествия. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).

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