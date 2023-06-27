Житель Шахт задержан по подозрению в убийстве мужчины после замечания

Правоохранительные органы задержали жителя города Шахты, который стал обвиняемым в убийстве мужчины после того, как тот сделал ему замечание. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Ростовской области.