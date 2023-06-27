Житель Шахт задержан по подозрению в убийстве мужчины после замечания

Posted Вчера, 19:18
Published Вчера, 19:18
Modified Вчера, 19:18
Updated Вчера, 19:18
Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел в понедельник возле одного из многоквартирных домов на улице Делегатской в Шахтах, пишут iz.ru.
Словесная перепалка, вызванная «личными неприязненными отношениями», переросла в преступление. 29-летний подозреваемый нанес несколько ножевых ударов 34-летнему мужчине в грудь.
Пострадавший скончался на месте происшествия. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).