Житель Башкирии взял в заложники семью с пятью детьми

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
В Янаульском районе нынешней весной суд рассматривал дело, которое имело все шансы быть громким, но по каким-то причинам всплывшее в медиапространстве только сейчас. Многодетный отец воспитывал пятерых детей в деревне и в какой-то момент принял решение отправиться добровольцем на СВО, пройдя инструктаж он вместо сборов и подготовки амуниции оформил микрозайм, приобрел водки и закуски и отправился домой, где предался страстям со своей супругой.
Позже мужчина решил вновь заняться любовью с женой перед долгой разлукой, но женщина мирно спала рядом со старшей дочкой и в близости ему отказала, что супруга крайне разозлило и побудило схватиться за нож. Перед этим он начал крушить дом, ломая и раскидывая мебель, а потом взял самый большой нож в доме и стал замахиваться на жену. в какой-то момент смелая женщина схватилась за лезвие и получила порез кисти, а вид крови отрезвил и успокоил ее супруга, тем временем у дома были уже и сотрудники полиции и скорой помощи.
После этого у обычного деревенского дома начался сущий кошмар. С дебоширом вели переговоры и пытались отвлечь его бутылкой водки, но он наблюдая из окна сотрудников полиции буквально взял жену в заложники.
Пока полиция и переговорщики глава сельсовета и друг многодетного отца пытались мирно разрешить ситуацию, горячий многодетный отец даже ложился спать, но услышав шум подбежал к жене, которая присела, а он сел за её спину, взяв одной рукой её за голову, а другой рукой держал нож у её шеи.
Кульминацией истории, которая могла бы завершиться страшной трагедией стало появление сотрудника полиции, который выстрелили ему в ухо, в результате чего он и надавил на нож, который находился возле шеи супруги, от чего супруга и получила ранение. Увидев, что нож в шее супруги и хлынула кровь, он отпустил её и никаких действий больше не предпринимал. Затем прозвучал второй выстрел, пуля попала ему в живот, и он потерял сознание, очнувшись в больнице.
Оба супруга оказались в больнице и к счастью выжили, однако любитель микрозаймов, водки и секса вместо спецоперации отправился в колонию строгого режима на четыре года.
Свою вину в угрозе убийством супруги, в незаконном лишении свободы, а также покушении на убийство своей супруги многодетный отец признал в полном объеме и раскаялся в своих деяниях.
В тексте решения суда сообщается, что «все произошло из-за того, что у него кредиты, долги, кроме того должен был подписать контракт для отправки в район СВО, с целью закрыть все кредиты. Если бы супруга вступила с ним в половое сношение, не было долговых обязательств, то ничего такого не произошло».