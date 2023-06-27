Житель Башкирии взял в заложники семью с пятью детьми

Позже мужчина решил вновь заняться любовью с женой перед долгой разлукой, но женщина мирно спала рядом со старшей дочкой и в близости ему отказала, что супруга крайне разозлило и побудило схватиться за нож. Перед этим он начал крушить дом, ломая и раскидывая мебель, а потом взял самый большой нож в доме и стал замахиваться на жену. в какой-то момент смелая женщина схватилась за лезвие и получила порез кисти, а вид крови отрезвил и успокоил ее супруга, тем временем у дома были уже и сотрудники полиции и скорой помощи.