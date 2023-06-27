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Въезд и выезд стоят: чей прилет в Уфу парализовал всё движение в городе

27 июня 2023, 09:23
Фото: 1MI

В Уфу для участия в международном форуме прибыла Валентина Матвиенко

В аэропорт выдвинулся глава республики Радий Хабиров, сообщает ИА Башинформ.

Жители башкирской столицы обратил внимание на многокилометровый затор, образовавшийся на на выезде из Дёмы в сторону центра города. Видео с места появилось в соцсетях. Пользователи предполагают, что затор связан с прибытием в Уфу некоего высокопоставленного гостя.

Видео: БашДТП// Telegram

Как сообщает телеканал UTV в своем телеграм-канале, в Уфу якобы прибыла Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. По информации UTV, она примет участие в в программе X Форума регионов России и Беларуси, проходящем в эти дни в Уфе.

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