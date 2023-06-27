Въезд и выезд стоят: чей прилет в Уфу парализовал всё движение в городе

Как сообщает телеканал UTV в своем телеграм-канале, в Уфу якобы прибыла Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. По информации UTV, она примет участие в в программе X Форума регионов России и Беларуси, проходящем в эти дни в Уфе.