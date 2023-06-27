Воробьев сообщил о переходе на новую схему техобслуживания газовых приборов

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Планируется, что регион полностью перейдет на новую схему с начала следующего года. Техобслуживанием газовых приборов на территории всей области будет заниматься только одна компания — Мособлгаз. Сейчас эти услуги предлагают сотни разных организаций. Вводимые изменения направлены на повышение качества ТО и безопасности оборудования, сообщает издание mosregtoday.ru.
Как рассказал Андрей Воробьев, регион переходит на унифицированную схему ТО с 1 января 2024 года. Вопросами, связанными с техобслуживанием газовых приборов в МКД, в области будет заниматься только одна компания — Мособлгаз, которая себя хорошо зарекомендовала. В организации работают квалифицированные специалисты. Также в Мособлгазе есть техника и ресурсы, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию.
По словам главы региона, сейчас важно донести до населения информацию о переходе на новую схему ТО. Для жителей МКД данное решение не должно быть неожиданным. Людям важно разъяснить, что вводимый стандарт является прозрачным. У граждан должно быть четкое понимание того, какие именно услуги входят в техническое обслуживание, каковы функции газовика и как должен выглядеть этот специалист. Кроме этого, жильцов нужно ознакомить с установленной периодичностью проверки оборудования.
Все вопросы, которые будут возникать в связи с переходом на новую систему, будут решаться по принципу одного окна.
Глава Министерства энергетики Московской области Александр Самарин рассказал о сформированном реестре субподрядных организаций, с которыми запланировано сотрудничество на переходный период. Таких субподрядчиков в регионе двенадцать. До 1 ноября с ними заключат договоры. Это необходимо, чтобы не возникло перерыва по техобслуживанию.
Наряду с повышением качества ТО введение новой схемы предполагает защиту населения от мошенников. Нередки случаи, когда жильцам многоквартирных домов предлагают работы или оборудование по завышенной стоимости, требуя при этом предоплату. Распознать газовика из Мособлгаза можно по удостоверению. Документ будет содержать QR-код, который можно будет проверить на сайте организации.
Техобслуживание газовых приборов будет проводиться каждый год. В перечень работ входит: устранение газовых утечек, очистка оборудования от загрязнений, проверка вентиляции и тяги дымохода. Кроме этого, газовики будут устранять утечки воды или теплоносителя, проверять системы безопасности, счетчики и схемы подключения, настраивать параметры сжигания газа и инструктировать граждан в области безопасности использования газового оборудования.