Воробьев сообщил о переходе на новую схему техобслуживания газовых приборов

По словам главы региона, сейчас важно донести до населения информацию о переходе на новую схему ТО. Для жителей МКД данное решение не должно быть неожиданным. Людям важно разъяснить, что вводимый стандарт является прозрачным. У граждан должно быть четкое понимание того, какие именно услуги входят в техническое обслуживание, каковы функции газовика и как должен выглядеть этот специалист. Кроме этого, жильцов нужно ознакомить с установленной периодичностью проверки оборудования.