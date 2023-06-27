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Обращение Путина 27 июня: что президент сказал военнослужащим

27 июня 2023, 11:06
Фото: 1MI
Президент сделал несколько важных заявлений о работе российских силовых структур при подавлении мятежа ЧВК «Вагнер»

Во вторник, 27 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением к военнослужащим на крыльце Грановитой палаты. Глава государства сделал несколько заявлений относительно военного мятежа ЧВК «Вагнер».

Так, по словам Путина, российские военные фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно.

Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу России. Президент отметил, что их решимость и мужество, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа.

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#Азамат Нухов
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