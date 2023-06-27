Обращение Путина 27 июня: что президент сказал военнослужащим

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Во вторник, 27 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением к военнослужащим на крыльце Грановитой палаты. Глава государства сделал несколько заявлений относительно военного мятежа ЧВК «Вагнер».
Так, по словам Путина, российские военные фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно.
Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу России. Президент отметил, что их решимость и мужество, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа.