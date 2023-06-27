Обращение Путина 27 июня: что президент сказал военнослужащим

Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу России. Президент отметил, что их решимость и мужество, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа.