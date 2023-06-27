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В Уфу прибыла Валентина Матвиенко

27 июня 2023, 10:40
Фото: Официальный сайт Совета Федерации РФ

Председатель Софведа РФ прибыла в Уфу в рамках форума регионов России и Беларуси

Председатель Совета Федерации примет участие в юбилейном форуме регионов России и Беларуси, сообщает ИА Башиформ»

По информации информагентства, спикера верхней палаты российского парламента встретил ранее встретил в уфимском аэропорту глава республики Радий Хабиров.

Сообщается, что Матвиенко посетит основные площадки саммита, в том числе проходящую в эти дни выставку достижений народного хозяйства, а также фестиваль искусств «Славянский базар в сердце Евразии», в рамках которого уфимцев и гостей башкирской столицы ожидают выступления Таисии Поавлий и «Песняров». Помимо этого в среду, 28 июня, председатель Совфеда пример участие в пленарном заседании форума.

Что происходит в центре Уфы накануне юбилейного форума регионов России и Беларуси
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