В Уфу прибыла Валентина Матвиенко

Сообщается, что Матвиенко посетит основные площадки саммита, в том числе проходящую в эти дни выставку достижений народного хозяйства, а также фестиваль искусств «Славянский базар в сердце Евразии», в рамках которого уфимцев и гостей башкирской столицы ожидают выступления Таисии Поавлий и «Песняров». Помимо этого в среду, 28 июня, председатель Совфеда пример участие в пленарном заседании форума.