В Уфе дикий зверь захотел отдохнуть в бассейне, но ошибся с выбором и едва не умер

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Утро 27 июня в Уфе едва обдало теплом, а кое-кого уже потянуло в бассейны. Причем в бассейны промышленные. Каким-то образом самец косули оказался в бассейне, где отмачивается древесина для фанерного комбината. К счастью в выходной для всей республики день дикое животное заметили и сообщили о нем спасателям.
Главное управление совместно с министерством природопользования и экологии, госкомитетом РБ по ЧС, а также с администрацией объекта разработали план по спасению опрометчивого забредшего на производство зверя и спасатели вызволили напуганного самца и передали зоологам. По предварительным данным лесной гость не постарадал.
На место прибыли спасатели, которые достали животное и передали зоологам. Предварительно, животное не пострадало.