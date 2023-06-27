В Уфе дикий зверь захотел отдохнуть в бассейне, но ошибся с выбором и едва не умер

Утро 27 июня в Уфе едва обдало теплом, а кое-кого уже потянуло в бассейны. Причем в бассейны промышленные. Каким-то образом самец косули оказался в бассейне, где отмачивается древесина для фанерного комбината. К счастью в выходной для всей республики день дикое животное заметили и сообщили о нем спасателям.