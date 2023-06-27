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В Уфе дикий зверь захотел отдохнуть в бассейне, но ошибся с выбором и едва не умер

27 июня 2023, 09:07
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

В Уфе из бассейна для отмачивания древесины на фанерном комбинате выловили косулю

Нелепую смерть животного на производстве предотвратили спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 27 июня.

Утро 27 июня в Уфе едва обдало теплом, а кое-кого уже потянуло в бассейны. Причем в бассейны промышленные. Каким-то образом самец косули оказался в бассейне, где отмачивается древесина для фанерного комбината. К счастью в выходной для всей республики день дикое животное заметили и сообщили о нем спасателям.

Главное управление совместно с министерством природопользования и экологии, госкомитетом РБ по ЧС, а также с администрацией объекта разработали план по спасению опрометчивого забредшего на производство зверя и спасатели вызволили напуганного самца и передали зоологам. По предварительным данным лесной гость не постарадал.

На место прибыли спасатели, которые достали животное и передали зоологам. Предварительно, животное не пострадало.

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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы
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