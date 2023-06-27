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В России утвердят метод определения подлинности меда

27 июня 2023, 04:44
В России госкомиссия по незаконному обороту продукции поручила Росстандарту разработать метод определения подлинности меда.

Использование изотопного анализа сахаров меда станет самым современным подходом. Этот метод позволит подтвердить, что продукт является результатом пчеловодства, и будет использоваться регуляторами при проверках производителей, торговых сетей и в нетрадиционной рознице, пишут Известия. Пчеловоды уверены, что до 70% меда в России и мире подделано. Росстандарт подтвердил проведение соответствующих разработок в этой области.

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