В России утвердят метод определения подлинности меда

Использование изотопного анализа сахаров меда станет самым современным подходом. Этот метод позволит подтвердить, что продукт является результатом пчеловодства, и будет использоваться регуляторами при проверках производителей, торговых сетей и в нетрадиционной рознице, пишут Известия. Пчеловоды уверены, что до 70% меда в России и мире подделано. Росстандарт подтвердил проведение соответствующих разработок в этой области.