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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

В России хотят усилить контроль над производством и оборотом БАДов

27 июня 2023, 04:29
Представители общественной организации «Деловая Россия» подготавливают обращение к правительству с просьбой усилить контроль за производством и оборотом биологически активных добавок (БАДов) в России.

Это стало известно из протокола заседания подкомитета по развитию парафармацевтической отрасли организации, в котором участвовали представители Минэкономразвития, Минпромторга, Роспотребнадзора, депутаты Госдумы и сенаторы, а также представители отрасли, пишут «Известия».

В документе отмечается, что на рынке существует большое количество нелегальной продукции, в которой могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества. Организация предлагает ввести ряд мер для усиления контроля над БАДами. В частности, предлагается проводить контрольные и мониторинговые закупки органами Роспотребнадзора, возвращение СанПИНов (санитарных правил и норм) при производстве добавок, а также отменить мораторий на проведение внеплановых проверок бизнеса.

Представители «Деловой России» считают, что ужесточение контроля поможет бороться с нелегальными и опасными продуктами на рынке БАДов и защитит интересы потребителей. Организация намерена обратиться к правительству с соответствующими предложениями в ближайшее время.

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