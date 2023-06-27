В России хотят усилить контроль над производством и оборотом БАДов

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Это стало известно из протокола заседания подкомитета по развитию парафармацевтической отрасли организации, в котором участвовали представители Минэкономразвития, Минпромторга, Роспотребнадзора, депутаты Госдумы и сенаторы, а также представители отрасли, пишут «Известия».
В документе отмечается, что на рынке существует большое количество нелегальной продукции, в которой могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества. Организация предлагает ввести ряд мер для усиления контроля над БАДами. В частности, предлагается проводить контрольные и мониторинговые закупки органами Роспотребнадзора, возвращение СанПИНов (санитарных правил и норм) при производстве добавок, а также отменить мораторий на проведение внеплановых проверок бизнеса.
Представители «Деловой России» считают, что ужесточение контроля поможет бороться с нелегальными и опасными продуктами на рынке БАДов и защитит интересы потребителей. Организация намерена обратиться к правительству с соответствующими предложениями в ближайшее время.