В России хотят усилить контроль над производством и оборотом БАДов

В документе отмечается, что на рынке существует большое количество нелегальной продукции, в которой могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества. Организация предлагает ввести ряд мер для усиления контроля над БАДами. В частности, предлагается проводить контрольные и мониторинговые закупки органами Роспотребнадзора, возвращение СанПИНов (санитарных правил и норм) при производстве добавок, а также отменить мораторий на проведение внеплановых проверок бизнеса.