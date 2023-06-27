В рамках реализации программы «Единой России» в Чишмах проверили ход капремонта школ

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
На данных объектах ведется капитальный ремонт. «Партдесант» сверился с объёмом и качеством проделанных работ. Также были просмотрены соответствующие документы и сроки предоставления услуг подрядными организациями.
В ходе мониторинга отклонений по срокам и качеству хода ремонта проверяемых зданий не было обнаружено.
— Каждую неделю мы приезжаем в ремонтируемые школы, проверяем работы подрядных организаций, а также большое внимание оказывается качеству проделанных работ. Ведь от этого напрямую будет зависеть безопасность и здоровье наших детей. На данный момент качество и график работ опасений не вызывают, — отметил Ришат Мансуров.