В рамках реализации программы «Единой России» в Чишмах проверили ход капремонта школ

— Каждую неделю мы приезжаем в ремонтируемые школы, проверяем работы подрядных организаций, а также большое внимание оказывается качеству проделанных работ. Ведь от этого напрямую будет зависеть безопасность и здоровье наших детей. На данный момент качество и график работ опасений не вызывают, — отметил Ришат Мансуров.