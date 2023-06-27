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В рамках реализации программы «Единой России» в Чишмах проверили ход капремонта школ

27 июня 2023, 05:25
Фото: https://bashkortostan.er.ru/
В рамках партийного проекта «Новая школа» и реализации народной программы «Единой России» секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ришат Мансуров совместно депутатами Совета Чишминского района и Чишминского сельсовета проинспектировали ход ремонта в средних школах № 2 и № 4 села Чишмы.

На данных объектах ведется капитальный ремонт. «Партдесант» сверился с объёмом и качеством проделанных работ. Также были просмотрены соответствующие документы и сроки предоставления услуг подрядными организациями.

В ходе мониторинга отклонений по срокам и качеству хода ремонта проверяемых зданий не было обнаружено.

— Каждую неделю мы приезжаем в ремонтируемые школы, проверяем работы подрядных организаций, а также большое внимание оказывается качеству проделанных работ. Ведь от этого напрямую будет зависеть безопасность и здоровье наших детей. На данный момент качество и график работ опасений не вызывают, — отметил Ришат Мансуров.

#Общество#Новости#Башкортостан
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