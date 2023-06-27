В Башкирии прошла свадьба певцов Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Весной этого года пара уже сыграла никах, а в минувшую пятницу, 23 июня, они посетили ЗАГС, где официально зарегистрировали свой брак и обменялись обручальными кольцами. Молодожены устроили торжественный прием, чтобы отметить эту особенную дату в кругу своих родных и близких, пишет «КП-Уфа».
На приеме присутствовал известный певец Радик Юльякшин, известный также под псевдонимом «Радик Юль». Он и его супруга Инзилей поздравили молодых и исполнили несколько популярных хитов башкирской эстрады.