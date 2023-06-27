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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

В Башкирии прошла свадьба певцов Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной

27 июня 2023, 14:15
Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина, певцы из Башкирии, официально стали мужем и женой. Об этом событии они сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Весной этого года пара уже сыграла никах, а в минувшую пятницу, 23 июня, они посетили ЗАГС, где официально зарегистрировали свой брак и обменялись обручальными кольцами. Молодожены устроили торжественный прием, чтобы отметить эту особенную дату в кругу своих родных и близких, пишет «КП-Уфа».

На приеме присутствовал известный певец Радик Юльякшин, известный также под псевдонимом «Радик Юль». Он и его супруга Инзилей поздравили молодых и исполнили несколько популярных хитов башкирской эстрады.

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