В Башкирии прошла свадьба певцов Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной

Весной этого года пара уже сыграла никах, а в минувшую пятницу, 23 июня, они посетили ЗАГС, где официально зарегистрировали свой брак и обменялись обручальными кольцами. Молодожены устроили торжественный прием, чтобы отметить эту особенную дату в кругу своих родных и близких, пишет «КП-Уфа».