Торгово-промышленные палаты России и Беларуси обозначили перспективы сотрудничества

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Важная встреча бизнес-объединений прошла в рамках проведения X Форума регионов России и Беларуси.
В Форуме принимают участие свыше 600 представителей сторон. Среди них руководители Совета Федерации и Совета Республики, министерств и ведомств, представители общественных организаций и предприниматели. В состав делегации ТПП РФ вошли 65 участников из 15 регионов.
Президент Торгово-промышленной платы России Сергей Катырин в приветственном слове напомнил, что Форум регионов отмечает десятилетний юбилей.
— Национальные и региональные палаты России и Беларуси связывают давние дружеские и профессиональные связи. За последний год число мероприятий по линии торгово-промышленных палат достигло 215, — сказал глава ТПП РФ.
Сергей Катырин отметил, что в свете перемен в мировой экономической конъюнктуре и связанной с ними перестройкой основных логистических цепочек, задача торгово-промышленных палат состоит в том, чтобы формировать повестку наших мероприятий адекватно происходящим изменениям.
— Мы должны активнее информировать бизнесменов наших стран о возможностях и потребностях соответствующих рынков, а также не ослаблять интенсивность работы по проведению двусторонних форумов, деловых встреч и бирж контактов, в ходе которых предприниматели имеют возможность пообщаться «вживую», — подчеркнул он.
Сергей Катырин поблагодарил коллег из Правительства Республики Башкортостан, а также из региональной Торгово-промышленной палаты за радушный прием, оказанный делегации ТПП РФ, за организацию насыщенной деловой и культурной программы.
Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов рассказал, что ежегодно в рамках регионального взаимодействия проходят многочисленные мероприятия, которые позволяют обменяться деловыми контактами и предложениями.
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец отметила высокий интерес со стороны представителей госорганов, бизнеса, экспертов, средств массовой информации к сегодняшней встрече. Это подтверждает актуальность и востребованность мероприятия. Она также подчеркнула важность развития малого и среднего предпринимательства в регионах двух стран.
Президент Торгово-промышленной палаты Башкортостана Тимур Хакимов подчеркнул, что по совместным проектам Республика Беларусь — партнер Башкортостана номер один. Руководитель бизнес-объединения рассказал о развитии регионального бизнеса.
— В Башкортостане мощно развивается промышленность, идет инвестиционной всплеск в республике, предприятия загружены заказами, — отметил Тимур Хакимов.
Он подчеркнул, что последние два года Башкортостан находится в лидерах рейтинга эффективности реализации промышленной политики среди субъектов России. Однако есть проблема, с которыми приходится сталкиваться предприятиям — с кадровым голодом. Работа в этом направлении ведется. В частности, регион одним из первых в стране открыл миграционный центр для привлечения в организации работников. Кроме того, в республике идет колоссальная поддержка семейного бизнеса.
Участники заседания также обсудили препятствия, которые мешают формированию общего рынка товаров и услуг. Зачастую предприниматели двух стран не могут заключить договоры из-за необходимости дополнительной сертификации.
О необходимости перехода транспорта на газомоторное топливо рассказал генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко.
В заключение заседания состоялась церемония подписания ряда взаимовыгодных соглашений и контрактов между регионами России и Беларуси.
По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Белоруссией составил 43, 4 млрд долларов США, при этом экспорт — 21, 3 млрд долларов, импорт — 22, 1 млрд долларов. Темп роста товарооборота составил 13%, , при этом экспорт уменьшился на 6,4%, а импорт увеличился на 41,3%. Товарооборот России с Белоруссией в январе–марте 2023 г. по отношению к январю-марту 2022 г. увеличился на 18,7% и составил 10,6 млрд долларов США, из которых: экспорт России в Белоруссию — 4,8 млрд долларов США (-8,8%), импорт России из Белоруссии — 5,8 млрд долларов США (+57,9%).