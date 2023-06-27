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Торгово-промышленные палаты России и Беларуси обозначили перспективы сотрудничества

27 июня 2023, 12:53
Фото: ТПП РБ
В столице Республики Башкортостан на площадке конгресс-холла «Торатау» состоялось Совместное мероприятие торгово-промышленных палат России и Беларуси «Перспективные направления развития сотрудничества деловых кругов двух стран».

Важная встреча бизнес-объединений прошла в рамках проведения X Форума регионов России и Беларуси.

В Форуме принимают участие свыше 600 представителей сторон. Среди них руководители Совета Федерации и Совета Республики, министерств и ведомств, представители общественных организаций и предприниматели. В состав делегации ТПП РФ вошли 65 участников из 15 регионов.

Президент Торгово-промышленной платы России Сергей Катырин в приветственном слове напомнил, что Форум регионов отмечает десятилетний юбилей.

— Национальные и региональные палаты России и Беларуси связывают давние дружеские и профессиональные связи. За последний год число мероприятий по линии торгово-промышленных палат достигло 215, — сказал глава ТПП РФ.

Сергей Катырин отметил, что в свете перемен в мировой экономической конъюнктуре и связанной с ними перестройкой основных логистических цепочек, задача торгово-промышленных палат состоит в том, чтобы формировать повестку наших мероприятий адекватно происходящим изменениям.

— Мы должны активнее информировать бизнесменов наших стран о возможностях и потребностях соответствующих рынков, а также не ослаблять интенсивность работы по проведению двусторонних форумов, деловых встреч и бирж контактов, в ходе которых предприниматели имеют возможность пообщаться «вживую», — подчеркнул он.

Сергей Катырин поблагодарил коллег из Правительства Республики Башкортостан, а также из региональной Торгово-промышленной палаты за радушный прием, оказанный делегации ТПП РФ, за организацию насыщенной деловой и культурной программы.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов рассказал, что ежегодно в рамках регионального взаимодействия проходят многочисленные мероприятия, которые позволяют обменяться деловыми контактами и предложениями.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец отметила высокий интерес со стороны представителей госорганов, бизнеса, экспертов, средств массовой информации к сегодняшней встрече. Это подтверждает актуальность и востребованность мероприятия. Она также подчеркнула важность развития малого и среднего предпринимательства в регионах двух стран.

Фото: ТПП РБ

Президент Торгово-промышленной палаты Башкортостана Тимур Хакимов подчеркнул, что по совместным проектам Республика Беларусь — партнер Башкортостана номер один. Руководитель бизнес-объединения рассказал о развитии регионального бизнеса.

— В Башкортостане мощно развивается промышленность, идет инвестиционной всплеск в республике, предприятия загружены заказами, — отметил Тимур Хакимов.

Он подчеркнул, что последние два года Башкортостан находится в лидерах рейтинга эффективности реализации промышленной политики среди субъектов России. Однако есть проблема, с которыми приходится сталкиваться предприятиям — с кадровым голодом. Работа в этом направлении ведется. В частности, регион одним из первых в стране открыл миграционный центр для привлечения в организации работников. Кроме того, в республике идет колоссальная поддержка семейного бизнеса.

Участники заседания также обсудили препятствия, которые мешают формированию общего рынка товаров и услуг. Зачастую предприниматели двух стран не могут заключить договоры из-за необходимости дополнительной сертификации.

О необходимости перехода транспорта на газомоторное топливо рассказал генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко.

В заключение заседания состоялась церемония подписания ряда взаимовыгодных соглашений и контрактов между регионами России и Беларуси.

По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Белоруссией составил 43, 4 млрд долларов США, при этом экспорт — 21, 3 млрд долларов, импорт — 22, 1 млрд долларов. Темп роста товарооборота составил 13%, , при этом экспорт уменьшился на 6,4%, а импорт увеличился на 41,3%. Товарооборот России с Белоруссией в январе–марте 2023 г. по отношению к январю-марту 2022 г. увеличился на 18,7% и составил 10,6 млрд долларов США, из которых: экспорт России в Белоруссию — 4,8 млрд долларов США (-8,8%), импорт России из Белоруссии — 5,8 млрд долларов США (+57,9%).

#Андрей Королев#Общество#Башкортостан
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