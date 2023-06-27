Торгово-промышленные палаты России и Беларуси обозначили перспективы сотрудничества

По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Белоруссией составил 43, 4 млрд долларов США, при этом экспорт — 21, 3 млрд долларов, импорт — 22, 1 млрд долларов. Темп роста товарооборота составил 13%, , при этом экспорт уменьшился на 6,4%, а импорт увеличился на 41,3%. Товарооборот России с Белоруссией в январе–марте 2023 г. по отношению к январю-марту 2022 г. увеличился на 18,7% и составил 10,6 млрд долларов США, из которых: экспорт России в Белоруссию — 4,8 млрд долларов США (-8,8%), импорт России из Белоруссии — 5,8 млрд долларов США (+57,9%).