Талантливый школьник из Давлеканово рекомендован к поступлению в ГИТИС

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Золотым призером конкурса «Мастерская ГИТИС» стал девятиклассник из Давлеканово Камиль Хазиахметов. В качестве главного приза школьник получил «зачет» в первом туре отборочных прослушиваний в ГИТИС и сможет пройти остальные этапы в Москве сразу после окончания школы.
Онлайн-соревнование юных актеров проходило на сайте проекта «Поколение М». Участникам нужно было записать и выложить на портал басню, стихотворение, отрывок из прозы или песню в собственном исполнении. Камиль выбрал для конкурса отрывок из новелл Сергея Довлатова «Компромисс». Школьник продемонстрировал сильную актерскую подготовку и высокий уровень мастерства. Приемная комиссия, состоящая из педагогов ГИТИСа, отметила, что школьник имеет потенциал для дальнейшего развития в театральном и кинематографическом направлении. Выступление школьника было признано лучшим среди нескольких сотен работ ребят из разных регионов России. Таким образом, ему были зачтен первый тур отборочных прослушиваний — один из сложнейших этапов при поступлении в вуз.
— Наша миссия как цифровой экосистемы МТС — дать возможность каждому ребенку реализовать свой потенциал при помощи цифровых технологий и достичь успеха. Мы гордимся, что с помощью цифровых сервисов МТС мы помогли ребятам из разных районов республики попробовать себя в актерском мастерстве, а Камилю — успешно пройти первый этап прослушивания в крупнейший театральный вуз России и стать ближе к своей мечте. Социальные инициативы МТС направлены на поддержку образования детей и предоставление им равных возможностей благодаря цифровым технологиям, — говорит директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.
— Я абсолютно убежден, что искусство — это такая деятельность, которая может быть самоцелью. Для меня творчество дает силы жить, наслаждаться и созидать. Сейчас моя мечта — заряжать людей вокруг и видеть, как они становятся счастливыми. О проекте я узнал от своей мамы — она мне переслала ссылку и посоветовала попробовать. И у меня получилось! Победа в конкурсе меня абсолютно поразила. Я смотрел видео других ребят, восхищался ими, ставил лайки. Но о том, что я выиграю, даже не мог подумать. Я очень рад, что так получилось. Желаю будущим участникам творческих успехов, задора, стремления к вечному, к искусству, к тому, что мы все любим, — поделился Камиль Хазиахметов.