Талантливый школьник из Давлеканово рекомендован к поступлению в ГИТИС

— Я абсолютно убежден, что искусство — это такая деятельность, которая может быть самоцелью. Для меня творчество дает силы жить, наслаждаться и созидать. Сейчас моя мечта — заряжать людей вокруг и видеть, как они становятся счастливыми. О проекте я узнал от своей мамы — она мне переслала ссылку и посоветовала попробовать. И у меня получилось! Победа в конкурсе меня абсолютно поразила. Я смотрел видео других ребят, восхищался ими, ставил лайки. Но о том, что я выиграю, даже не мог подумать. Я очень рад, что так получилось. Желаю будущим участникам творческих успехов, задора, стремления к вечному, к искусству, к тому, что мы все любим, — поделился Камиль Хазиахметов.