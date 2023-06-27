Старт продаж квартир в новом литере №20 ЖК «Зубово Life Garden»

[1] с привлечением кредитных средств АО «Альфа-Банк», устанавливается процентная ставка в размере 0,1% годовых на срок 24 месяцев с даты заключения кредитного договора, доступна в рамках программы АО «Альфа-Банк» «Ипотека с господдержкой», по истечении которого ставка устанавливается в размере 8% годовых Сумма кредита не более 6 000 000 рублей. Размер первоначального взноса от 15%. Обязательно наличие договора комплексного страхования. Срок кредита до 20 лет. Валюта кредита — рубли. Частично-досрочное и полное досрочное погашение возможно без дополнительных штрафов и комиссий. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по возврату основного долга и процентов банк взимает неустойку в размере 0,06% величины неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки. Банк вправе отказать в одобрении кредита без объяснения причин. АО «Альфа-Банк Ген.лицензия ЦБ РФ №1326 от 16.01.2015 г.