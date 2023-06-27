Старт продаж квартир в новом литере №20 ЖК «Зубово Life Garden»

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
ГК «Жилой Квартал» запустила продажи в новом литере №20, а это значит, что выбор квартир доступных для покупки в ЖК «Зубово Life Garden» стал больше. В продажу вышли как небольшие студии для тех, кто решил начать самостоятельную жизнь и съехать от родителей, так и просторные семейные варианты двух- и трёхкомнатных квартир.
8 фактов о ЖК «Зубово Life Garden»:
Кроме того, покупая квартиру в ЖК «Зубово Life Garden» вы можете оформить одну из программ с субсидиями от государства, например, «Семейная» ипотека со ставкой от 5,1%[2], «Льготная» ипотека со ставкой от 7,4%, ипотека для IT специалистов со ставкой от 4,3% и конечно же «Военная» ипотека со ставкой от 5%.
Сформировать заявку, собрать пакет необходимых документов и получить одобрение банка вам поможет ипотечный менеджер ГК «Жилой Квартал», а срок согласования заявки с банком займёт в среднем 1 рабочий день.
Итак, если вы хотите жить на природе, но в окружении городской инфраструктуры, то не затягивайте с принятием решения. Успейте забронировать квартиру мечты.
Справка о компании: ГК «Жилой Квартал» является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости в Республике Башкортостан и имеет максимальный балл надёжности по рейтингу Единого Реестра Застройщиков. За 22 года компания построила более 1 500 000 кв. м, в которых проживают более 50 тысяч человек. Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.
[1] с привлечением кредитных средств АО «Альфа-Банк», устанавливается процентная ставка в размере 0,1% годовых на срок 24 месяцев с даты заключения кредитного договора, доступна в рамках программы АО «Альфа-Банк» «Ипотека с господдержкой», по истечении которого ставка устанавливается в размере 8% годовых Сумма кредита не более 6 000 000 рублей. Размер первоначального взноса от 15%. Обязательно наличие договора комплексного страхования. Срок кредита до 20 лет. Валюта кредита — рубли. Частично-досрочное и полное досрочное погашение возможно без дополнительных штрафов и комиссий. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по возврату основного долга и процентов банк взимает неустойку в размере 0,06% величины неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки. Банк вправе отказать в одобрении кредита без объяснения причин. АО «Альфа-Банк Ген.лицензия ЦБ РФ №1326 от 16.01.2015 г.
[2] Первоначальный взнос от 30%.
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