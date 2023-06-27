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Стало известно, кто станет исполнять обязанности бизнес-шерифа Уфы

27 июня 2023, 09:42
Фото: 1MI

Исполняющим обязанности бизнес-шерифа Уфы назначен Агарагим Кагиргаджиев

Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Уфы по предпринимательству и инвестициям назначен Агарагим Кагиргаджиев, сообщает «Ъ-Уфа» на городскую администрацию

До Кагиргаджиева должность в период с мая 2022 по июнь 2023 года занимал Дамир Галиуллин. Напомним, о его отставке стало известно в начале месяца — 6 июня.

По информации «Ъ-Уфа», Агарагим Кагиргаджиев родился в столице республики Дагестан — Махачкале в 1971 году. Является выпускником факультета философии. В период с 2005–2008 год занимал должность руководителя коммерческих организаций в родной республике. С октября 2018 года был первым заместителем министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана, впоследствии он возглавил министерство. Годом ранее получил должность начальника контрольного управления администрации Уфы.

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