Стало известно, кто станет исполнять обязанности бизнес-шерифа Уфы

По информации «Ъ-Уфа», Агарагим Кагиргаджиев родился в столице республики Дагестан — Махачкале в 1971 году. Является выпускником факультета философии. В период с 2005–2008 год занимал должность руководителя коммерческих организаций в родной республике. С октября 2018 года был первым заместителем министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана, впоследствии он возглавил министерство. Годом ранее получил должность начальника контрольного управления администрации Уфы.