Стали известны итоги Всероссийского молодежного форума «ШУМ»

Завершающий день «ШУМа» проходил в День молодежи. Наталия Мандрова обратилась с поздравлениями к участникам мероприятия: «В нашей стране все делается для того, чтобы вы чувствовали: любая дорога, которую вы выберете, будет вам по плечу, и единственное, что нужно от вас, — это желание по ней пойти. Россия — страна прекрасных людей, и какие бы испытания ни выпадали, в каждом поколении были величайшие ученые, инженеры и общественные деятели. Единственное, что нам препятствовало, — когда мы оказывались не вместе. Сегодня это актуально как никогда, и очень важно знать, что мы ответственны, в первую очередь, за нашу Родину».