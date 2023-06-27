Стали известны итоги Всероссийского молодежного форума «ШУМ»

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Благодаря участию в форуме молодые люди смогли не только пообщаться с экспертами на лекциях и мастер-классах, но и поработать над решением реальных бизнес-кейсов и медиазадач от государственных организаций.
Всего было предложено 52 кейса, разработанных 44 заказчиками, такими как Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), президентская платформа «Россия — страна возможностей», VK, ООО «РЭНЕРА», БФУ имени И. Канта, ОАО «РЖД», «Инносети» и Минцифры Калининградской области, Проектный офис Международного трека We Are Together Международной премии #МЫВМЕСТЕ, Центробанк РФ, Агропромышленный холдинг «Залесье», МАУ «Молодежный центр» города Калининграда, центр «Мой бизнес» Калининградской области, автономная некоммерческая организация «Корпоративная Академия Росатома» и пр.
На церемонии закрытия мероприятия присутствовали советник главы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Олег Макаров, первый зампред правления «Движения Первых», гендиректор автономной некоммерческой организации «Большая перемена» Наталия Мандрова и министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич.
«Форумы Росмолодежи — это сочетание новых знаний, которые участники получают на практике. Это опыт, который наверняка найдет отражение в их дальнейшей карьере. Участие в форуме „ШУМ“, конкурс на который составил более 10 человек на место, — это успех для каждого. Это запись в портфолио личных достижений, которой можно гордиться. Кто-то из участников уже реализовал себя в корпоративных инициативах, кто-то в грантовых, а кто-то в сфере медиа. Самое главное — ребятам удалось стать соавторами идей, большинство из которых благодаря заказчикам форума будут реализованы», — подвел итоги отраслевого события Олег Макаров.
Завершающий день «ШУМа» проходил в День молодежи. Наталия Мандрова обратилась с поздравлениями к участникам мероприятия: «В нашей стране все делается для того, чтобы вы чувствовали: любая дорога, которую вы выберете, будет вам по плечу, и единственное, что нужно от вас, — это желание по ней пойти. Россия — страна прекрасных людей, и какие бы испытания ни выпадали, в каждом поколении были величайшие ученые, инженеры и общественные деятели. Единственное, что нам препятствовало, — когда мы оказывались не вместе. Сегодня это актуально как никогда, и очень важно знать, что мы ответственны, в первую очередь, за нашу Родину».
«ШУМ» решено было организовать во второй раз в Калининграде потому, что этот регион ранее показал себя как субъект со стремительно развивающейся медиаиндустрией.
«В этом году форум преобразовался, расширил свои границы и, уверена, получился на все сто процентов. На протяжении всей недели вы работали над крутыми кейсами от наших партнеров, творили, вдохновляли, удивляли нас результатами. Форум объединил всех — участников, организаторов, волонтеров, кураторов и экспертов. Мы стали одной большой командой с целью создания сообщества и развития медиасферы в России. Надеюсь, вам полюбился не только форум, но и наш регион, и вы увезете в своем сердце частичку Калининградской области. Поздравляю вас с окончанием форума и началом нового пути. Желаю профессионального и творческого развития», — с таким напутствием перед участниками форума выступила Анна Мусевич.
По итогам защиты проектов, презентованных участниками мероприятия, из 52 кейсов 37 получили одобрение от заказчиков на последующую реализацию.
За организацию состоявшегося в Калининграде форума отвечали Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство молодежной политики по региону и Государственное автономное учреждение областного значения «Центр молодежи». Генеральными партнерами мероприятия выступили VK, ООО «РЭНЕРА».