Политологи оценили высказывания Пригожина

Как сообщают «Новые Известия», Витязева считает, что в заявлениях главы вагнеровцев фигурируют всего два посыла. Первый — сильное желание оправдать свой поступок и откатить назад, сохранив при этом лицо, и второй — стремление бизнесмена пропиариться. Активистка отметила множество нестыковок в объяснениях, кто, в кого и по какой причине стрелял по время самого «марша», и подчеркнула, что Пригожин методично продвигает собственную теорию о ракетном ударе по их лагерю, из-за которого участники ЧВК отправились на поиски правды. «Это и есть судорожное оправдание — никакой попытки переворота не было», — уверена Витязева.