Политологи оценили высказывания Пригожина

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Например, Армен Гаспарян, эксперт-политолог, указал на сообщение Пригожина о семистах километрах, пройденных участниками ЧВК за сутки без какого-либо сопротивления. Известно, что вагнеровец сравнивал произошедшее с темпами наступления на территории проведения СВО. Эксперт, посчитавший это сравнение неуместным и непонятным, упомянул также о заявлении Пригожина по вопросу освобождения Донбасса — глава ЧВК ранее утверждал, что на это потребуется еще год.
Согласно заявлению Юлии Витязевой, известной активистки, подробности произошедшего разбирать нет смысла — следует лишь оценить главные тезисы белорусского послания Пригожина.
Как сообщают «Новые Известия», Витязева считает, что в заявлениях главы вагнеровцев фигурируют всего два посыла. Первый — сильное желание оправдать свой поступок и откатить назад, сохранив при этом лицо, и второй — стремление бизнесмена пропиариться. Активистка отметила множество нестыковок в объяснениях, кто, в кого и по какой причине стрелял по время самого «марша», и подчеркнула, что Пригожин методично продвигает собственную теорию о ракетном ударе по их лагерю, из-за которого участники ЧВК отправились на поиски правды. «Это и есть судорожное оправдание — никакой попытки переворота не было», — уверена Витязева.
Кроме того, она убеждена, что если даже допустить реальность ракетного удара, то так быстро собраться для броска физически невозможно.
По мнению политолога-американиста Сергея Судакова, так называемый «марш справедливости» предоставил врагам России возможность порадоваться внутренним противоречиям в стране. Таким образом, происшествие, помимо прочего, приобретает моральную и внешнеполитическую подоплеку.
Также эксперты признаются, что до сих пор неясны роль и место Пригожина в Белоруссии. Однако Юлия Витязева подметила интересную аналогию истории «Вагнера» с событиями далекого прошлого.
Активистка считает, что Пригожина, уехавшего на территорию сопредельного государства, можно сравнить с князем Курбским, бежавшим в Литву из Московского царства и писавшим оттуда Ивану Грозному обличительные послания. Территория Белоруссии тогда являлась частью Великого княжества Литовского. «Только та переписка стала литературным памятником, а на это у потугов Пригожина шансов нет, и адресатом такого уровня его никто не удостоит», — резюмировала эксперт.