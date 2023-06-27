mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:40

Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Изображение материала

Политологи оценили высказывания Пригожина

27 июня 2023, 16:40
Фото: фрагмент видео
Эксперты в области политологии изучили заявления главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сделанные в попытке объяснить недавний мятеж. В основном политологи подвергли эти объяснения критике, обнаружив в них противоречия с предыдущими заявлениями главы ЧВК.

Например, Армен Гаспарян, эксперт-политолог, указал на сообщение Пригожина о семистах километрах, пройденных участниками ЧВК за сутки без какого-либо сопротивления. Известно, что вагнеровец сравнивал произошедшее с темпами наступления на территории проведения СВО. Эксперт, посчитавший это сравнение неуместным и непонятным, упомянул также о заявлении Пригожина по вопросу освобождения Донбасса — глава ЧВК ранее утверждал, что на это потребуется еще год.

Согласно заявлению Юлии Витязевой, известной активистки, подробности произошедшего разбирать нет смысла — следует лишь оценить главные тезисы белорусского послания Пригожина.

Как сообщают «Новые Известия», Витязева считает, что в заявлениях главы вагнеровцев фигурируют всего два посыла. Первый — сильное желание оправдать свой поступок и откатить назад, сохранив при этом лицо, и второй — стремление бизнесмена пропиариться. Активистка отметила множество нестыковок в объяснениях, кто, в кого и по какой причине стрелял по время самого «марша», и подчеркнула, что Пригожин методично продвигает собственную теорию о ракетном ударе по их лагерю, из-за которого участники ЧВК отправились на поиски правды. «Это и есть судорожное оправдание — никакой попытки переворота не было», — уверена Витязева.

Кроме того, она убеждена, что если даже допустить реальность ракетного удара, то так быстро собраться для броска физически невозможно.

По мнению политолога-американиста Сергея Судакова, так называемый «марш справедливости» предоставил врагам России возможность порадоваться внутренним противоречиям в стране. Таким образом, происшествие, помимо прочего, приобретает моральную и внешнеполитическую подоплеку.

Также эксперты признаются, что до сих пор неясны роль и место Пригожина в Белоруссии. Однако Юлия Витязева подметила интересную аналогию истории «Вагнера» с событиями далекого прошлого.

Активистка считает, что Пригожина, уехавшего на территорию сопредельного государства, можно сравнить с князем Курбским, бежавшим в Литву из Московского царства и писавшим оттуда Ивану Грозному обличительные послания. Территория Белоруссии тогда являлась частью Великого княжества Литовского. «Только та переписка стала литературным памятником, а на это у потугов Пригожина шансов нет, и адресатом такого уровня его никто не удостоит», — резюмировала эксперт.

Подпишитесь
«Бульба» в пачке и стекло вместо жести: чем удивил магазин белорусских товаров в Уфе
Сегодня, 13:01
Очевидцы заметили низколетящие самолеты в центре города в Башкирии
Сегодня, 05:43
«Башкиры дорого заплатили за свою свободу»: какие в истории республики были мятежи
Вчера, 16:33
Аномальная погода накроет Башкирию в июле
Сегодня, 07:02
Жилищный вопрос. Что происходит на рынке недвижимости Уфы
Вчера, 07:55
IT-ипотека в Зорге. Премьер: условия, сроки, суммы и в чем выгода
Вчера, 05:12