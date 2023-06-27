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Очевидцы заметили низколетящие самолеты в центре города в Башкирии

27 июня 2023, 05:43
Фото: vk.com/Эльдар Валидов

В Башкирии небо над Нефтекамском украсило огромное сердце, нарисованное самолетами

Фото авиашоу в небе над Нефтекамском опубликовал в соцсетях мэр города Эдьдар Валидов 26 июня.

26 июня жители Нефтекамска могли наблюдать в небе над городом низколетящие самолеты, но это не пугало горожан, а наоборот радовало. Над городом пилотажная группа аэродрома «Первушино» провела впечатляющее авиашоу, которое команда провела в рамках пятого агит-перелёта «Золотое кольцо Урала», которое приурочено к 100-летию гражданской авиации в России.

кадры авиашоукадры авиашоу
кадры авиашоукадры авиашоу
кадры авиашоукадры авиашоу
кадры авиашоукадры авиашоу
кадры авиашоукадры авиашоу
кадры авиашоукадры авиашоу
кадры авиашоукадры авиашоу
кадры авиашоу
Фото: vk.com/Эльдар Вадидов
— Получилось невероятное выступление! Вид самолётов и трюков просто захватывал дух. Также для детей организовали квест, и ребята познакомились с летательными аппаратами вживую. Большое спасибо за такой подарок для наших жителей! — написал мэр города Эльдар Валидов в соцсетях и дополнил пост интересными фотографиями с мероприятия.

Напомним, низко летающие самолеты обычно граждан настораживают. Так в октябре прошлого года уфимец в комментариях под постом Радия Хабирова в соцсетях задал вопрос о том, насколько безопасно прокладывать маршруты самолетов над городом. Опасения у мужчины вызывали самолеты, летающие над жилыми микрорайонами города. Но его сомнения в безопасности таких полетов тут же развеяли представители Минтранса Башкирии.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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