Очевидцы заметили низколетящие самолеты в центре города в Башкирии

Напомним, низко летающие самолеты обычно граждан настораживают. Так в октябре прошлого года уфимец в комментариях под постом Радия Хабирова в соцсетях задал вопрос о том, насколько безопасно прокладывать маршруты самолетов над городом. Опасения у мужчины вызывали самолеты, летающие над жилыми микрорайонами города. Но его сомнения в безопасности таких полетов тут же развеяли представители Минтранса Башкирии.