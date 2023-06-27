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Posted Вчера, 16:41

Published Вчера, 16:41

Modified Вчера, 17:03

Updated Вчера, 17:03

Новый бизнес-шериф, аномальная погода и приезд Валентины Матвиенко в Уфу

27 июня 2023, 16:41
О главных событиях 27 июня в Уфе и республике — в дайджесте Mkset

Председатель Софведа РФ Валентина Матвиенко прибыла в Уфу в рамках форума регионов России и Беларуси. Спикера верхней палаты российского парламента встретил ранее встретил в уфимском аэропорту глава республики Радий Хабиров. Матвиенко посетит основные площадки саммита, в том числе проходящую в эти дни выставку достижений народного хозяйства, а также фестиваль искусств «Славянский базар в сердце Евразии».

А меж тем Х Форум регионов России и Беларуси в Уфе в самом разгаре, сегодня премьер-министр Башкирии Андрей Назаров торжественно открыл магазин с исключительно белорусскими товарами. Торговая точка с названием «Белорусские товары» начала работать в центре Уфы на Коммунистической. Mkset решил сразу же проверить новое место и поискать в магазине что-нибудь интересное и непривычное для Башкирии.

Очевидцы заметили низколетящие самолеты в центре города в Башкирии. 26 июня жители Нефтекамска могли наблюдать в небе над городом низколетящие самолеты, но это не пугало горожан, но, напротив, обрадовало.

Аномальная погода накроет Башкирию в июле. Так, по данным синоптиков во втором месяце лета жителям республики стоит быть готовыми к перепадам температуры в диапазоне от +13 до +22 градусов и целой неделе дождей. Подробнее ознакомиться с прогнозом погоды на июль от синоптиков Багидрометцентра можно здесь.

Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Уфы по предпринимательству и инвестициям назначен Агарагим Кагиргаджиев. До него должность в период с мая 2022 по июнь 2023 года занимал Дамир Галиуллин. Напомним, о его отставке стало известно в начале месяца — 6 июня.

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