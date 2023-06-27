Новый бизнес-шериф, аномальная погода и приезд Валентины Матвиенко в Уфу

А меж тем Х Форум регионов России и Беларуси в Уфе в самом разгаре, сегодня премьер-министр Башкирии Андрей Назаров торжественно открыл магазин с исключительно белорусскими товарами. Торговая точка с названием «Белорусские товары» начала работать в центре Уфы на Коммунистической. Mkset решил сразу же проверить новое место и поискать в магазине что-нибудь интересное и непривычное для Башкирии.