Новый бизнес-шериф, аномальная погода и приезд Валентины Матвиенко в Уфу

Posted Вчера, 16:41
Published Вчера, 16:41
Modified Вчера, 17:03
Updated Вчера, 17:03
Председатель Софведа РФ Валентина Матвиенко прибыла в Уфу в рамках форума регионов России и Беларуси. Спикера верхней палаты российского парламента встретил ранее встретил в уфимском аэропорту глава республики Радий Хабиров. Матвиенко посетит основные площадки саммита, в том числе проходящую в эти дни выставку достижений народного хозяйства, а также фестиваль искусств «Славянский базар в сердце Евразии».
А меж тем Х Форум регионов России и Беларуси в Уфе в самом разгаре, сегодня премьер-министр Башкирии Андрей Назаров торжественно открыл магазин с исключительно белорусскими товарами. Торговая точка с названием «Белорусские товары» начала работать в центре Уфы на Коммунистической. Mkset решил сразу же проверить новое место и поискать в магазине что-нибудь интересное и непривычное для Башкирии.
Очевидцы заметили низколетящие самолеты в центре города в Башкирии. 26 июня жители Нефтекамска могли наблюдать в небе над городом низколетящие самолеты, но это не пугало горожан, но, напротив, обрадовало.
Аномальная погода накроет Башкирию в июле. Так, по данным синоптиков во втором месяце лета жителям республики стоит быть готовыми к перепадам температуры в диапазоне от +13 до +22 градусов и целой неделе дождей. Подробнее ознакомиться с прогнозом погоды на июль от синоптиков Багидрометцентра можно здесь.