Миллиардер Джеймс Краун погиб в гоночной аварии в штате Колорадо

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Во время гоночного заезда Краун не смог справиться с управлением своего автомобиля и выехал за пределы трассы, столкнувшись с ограждением. В результате аварии он получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Джеймс Краун был бизнесменом и возглавлял крупную инвестиционную компанию под названием Henry Crown and Company. Он также занимал важные посты в ряде крупных коммерческих структур, включая членство в совете директоров банка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».