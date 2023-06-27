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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Миллиардер Джеймс Краун погиб в гоночной аварии в штате Колорадо

27 июня 2023, 12:57
Известный миллиардер Джеймс Краун погиб в возрасте 70 лет в результате гоночной аварии на трассе Aspen Motorsports Park в штате Колорадо. Его состояние оценивалось более чем в 10 миллиардов долларов. Подробности происшествия были сообщены газетой The Colorado Sun.

Во время гоночного заезда Краун не смог справиться с управлением своего автомобиля и выехал за пределы трассы, столкнувшись с ограждением. В результате аварии он получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Джеймс Краун был бизнесменом и возглавлял крупную инвестиционную компанию под названием Henry Crown and Company. Он также занимал важные посты в ряде крупных коммерческих структур, включая членство в совете директоров банка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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