Эксперты оценили экономическую эффективность работы ФОМС

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Отмечается, что в начале 90-х годов государство ставило цели по наращиванию объемов финансирования общественного здравоохранения. Именно в это время и были созданы федеральный и региональные фонды обязательного медицинского страхования, которые стали основой для формирования системы ОМС.
В беседе с изданием expert.ru заместитель председателя Комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что за прошедшие 30 лет фонд сыграл значимую роль в развитии отечественного здравоохранения. Более того, фонд учит медицинские учреждения считать средства, а также зарабатывать их.
«Сегодня фонд является финансовым инструментом для закрытия программы государственных гарантий. Да, я считаю, что сегодня денег в федеральном фонде на стопроцентное покрытие средствами программы госгарантий пока не хватает. И не всегда расчеты соответствуют себестоимости той услуги, которую должно оказывать медицинское учреждение», — добавила Соломатина.
Примечательно, что объем доходов бюджета ФОМС в 2022 году достиг 2,8 трлн рублей, в то время как в 2012 году его наполнение едва превышало 966,5 млрд рублей. Иными словами, за одно десятилетие доходы организации возросли на 1,8 трлн рублей, или почти в три раза. В нынешнем году ожидается, что объем доходов превысит 3 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом рост доходов составит 813 млрд рублей, а это почти 30%.
Начиная с 2013-го финансирование базовой программы ОМС стало отвечать единым для всей страны стандартам, при этом одинаковые требования к оплате медпомощи закрыли вопрос с дефицитами региональных программ ОМС.
«Ежегодно расширяются программы профилактических мероприятий, увеличивается список исследований, проводимых в рамках скрининга злокачественных новообразований. Профилактические мероприятия в 2022 году прошли 51,7 млн человек, или 100,2% от плана. Охват профилактическими мероприятиями в 2022 году увеличился на 39% в сравнении с 2021 годом», — сообщил председатель ФОМС Илья Баланин.
Татьяна Соломатина также добавила, что в ближайшем будущем ключевой задачей фонда станет дофинансирование текущих программ, и это придется делать в непростых экономических условиях.
Так, средства ОМС продолжат направляться на реализацию таких государственных программ и проектов, как «Здоровье», «Земский доктор», «Бережливая поликлиника», включая региональные программы совершенствования здравоохранения и другие. Они призваны повысить доступность и качество медицины в самых отдаленных уголках России, а кроме того, помогают провести ремонт помещений, оснастить медорганизации современным оборудованием и привлечь лучшие и самые профессиональные кадры, которые получат гарантии достойной заработной платы.