Эксперты оценили экономическую эффективность работы ФОМС

Примечательно, что объем доходов бюджета ФОМС в 2022 году достиг 2,8 трлн рублей, в то время как в 2012 году его наполнение едва превышало 966,5 млрд рублей. Иными словами, за одно десятилетие доходы организации возросли на 1,8 трлн рублей, или почти в три раза. В нынешнем году ожидается, что объем доходов превысит 3 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом рост доходов составит 813 млрд рублей, а это почти 30%.