Эксперт по выживанию рекомендует прятаться в закрытых помещениях во время грозы

Posted Вчера, 18:52
Published Вчера, 18:52
Modified Вчера, 18:53
Updated Вчера, 18:53
Гегельский рекомендовал в беседе с RT прятаться в закрытых помещениях во время грозы, особенно учитывая необычное явление, когда молния поразила человека, находящегося рядом с металлическими конструкциями.
Эксперт отметил, что молния может наносить удары по предметам, находящимся выше, включая металлические конструкции. Он подчеркнул важность поиска закрытых помещений во время грозы, предлагая создать закрытый контур без прямого доступа для молнии, чтобы уменьшить риск удара.
Гегельский также поделился своим опытом оказания в горах во время грозы, подчеркнув ощущение абсолютной беззащитности в таких ситуациях. Он отметил, что, даже находясь на каменном плато, молнии втыкаются в землю рядом, и даже если лечь, человек все равно остается выше плоскости камней.
В итоге, эксперт подчеркнул, что рекомендация прятаться в низинах не решает вопрос безопасности на 100%, поэтому наилучшим решением во время грозы остается поиск закрытых помещений, которые обеспечат защиту от ударов молнии.