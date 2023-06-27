Эксперт по выживанию рекомендует прятаться в закрытых помещениях во время грозы

Гегельский также поделился своим опытом оказания в горах во время грозы, подчеркнув ощущение абсолютной беззащитности в таких ситуациях. Он отметил, что, даже находясь на каменном плато, молнии втыкаются в землю рядом, и даже если лечь, человек все равно остается выше плоскости камней.