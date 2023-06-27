Двое погибших и двое пострадавших: страшное ДТП произошло сегодня в Башкирии

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Сообщается, что инцидент произошел ранее сегодня в Благовещенском районе республики около 17:00 на 71 км автодороги Уфа-Янаул. По предварительным данным, 18-летний молодой человек, управлявший отечественной легковушкой ВАЗ-2106, выезжая на главную дорогу, не пропустил автомобиль Mazda, в результате чего произошло столкновение.
Прибывшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать смерть 18-летнего водителя и 31-летней пассажирка «Мазды». Водитель, находившийся за рулем иномарки, а также 14-летний пассажир ВАЗ были госпитализированы.
— Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа МВД по РБ и другие экстренные службы, — сообщили в пресс-службе ведомства.