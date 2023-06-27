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Двое погибших и двое пострадавших: страшное ДТП произошло сегодня в Башкирии

27 июня 2023, 14:05
Фото: 1MI

В Башкирии в ДТП погибло два человека, ещё двое были госпитализированы

Автомобили столкнулись на участке автодороги Уфа-Янаул. По предварительным данным, один из водителей при въезде на главную дорогу не пропустил другого, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ

Сообщается, что инцидент произошел ранее сегодня в Благовещенском районе республики около 17:00 на 71 км автодороги Уфа-Янаул. По предварительным данным, 18-летний молодой человек, управлявший отечественной легковушкой ВАЗ-2106, выезжая на главную дорогу, не пропустил автомобиль Mazda, в результате чего произошло столкновение.

Фото: УГИБДД по РБ

Прибывшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать смерть 18-летнего водителя и 31-летней пассажирка «Мазды». Водитель, находившийся за рулем иномарки, а также 14-летний пассажир ВАЗ были госпитализированы.

— Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа МВД по РБ и другие экстренные службы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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