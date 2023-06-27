Двое погибших и двое пострадавших: страшное ДТП произошло сегодня в Башкирии

Сообщается, что инцидент произошел ранее сегодня в Благовещенском районе республики около 17:00 на 71 км автодороги Уфа-Янаул. По предварительным данным, 18-летний молодой человек, управлявший отечественной легковушкой ВАЗ-2106, выезжая на главную дорогу, не пропустил автомобиль Mazda, в результате чего произошло столкновение.