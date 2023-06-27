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«Домой поедем»: уфимцы показали переполненные автобусы и остановки в выходной вторник

27 июня 2023, 06:18
Фото: telegram-канал UFA_RB

В выходной вторник работающим жителям Уфы пришлось брать штурмом автобусы

О том, что автобусы во вторник будут ездить по графику субботы, предупреждали заранее.

Вторник, 27 июня, стал выходным днем после рабочей субботы, которая тоже спровоцировала немало скандалов. После решения властей о том, что из-за проведения Х Форума России и Беларуси необходимо сделать субботу рабочим днем, а сегодняшний день выходным, стало известно, что городские и пригородные маршруты будут работать во вторник по графику субботы. Те, для кого вторник остался рабочим, рассказали о ситуации в автобусах утром 27 июня.

Видео: telegram-канал UFA_RB
— Сегодня, 27 июня, в основном все, кроме чиновников, работают, а автобусы работают по расписанию выходного дня. А все мы вечером ещё домой поедем… — такой подписью сопроводил автор видео и фото из переполненного автобуса и с остановки общественного транспорта.

Это уже не первая жалоба на график движения автобусов — так, весной жители выражали недовольство субботним дефицитом транспорта и жаловались на давку в автобусах, которыми пользуются работники УМПО (предприятие работает без выходных), а его сотрудники вынуждены начинать рабочий день со стресса в переполненном транспорте.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Общественный транспорт#Транспорт#Новости Уфы#Видео
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