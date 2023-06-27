«Домой поедем»: уфимцы показали переполненные автобусы и остановки в выходной вторник

Вторник, 27 июня, стал выходным днем после рабочей субботы, которая тоже спровоцировала немало скандалов. После решения властей о том, что из-за проведения Х Форума России и Беларуси необходимо сделать субботу рабочим днем, а сегодняшний день выходным, стало известно, что городские и пригородные маршруты будут работать во вторник по графику субботы. Те, для кого вторник остался рабочим, рассказали о ситуации в автобусах утром 27 июня.