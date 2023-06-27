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«Башкиравтодор» получил предостережение по срокам сдачи развязки в уфимском Зинино

27 июня 2023, 08:19
Фото: 1MI

Прокурор предостерег: «Башкиравтодор» должен сдать развязку в Зинино в Уфе до 31 июля

О выездном совещании на важном объекте и о недопустимости срыва сроков сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Развязка в Зинино за 1,3 млрд рублей через железнодорожные пути Южного обхода Уфы должна быть сдана чуть более чем через месяц. Известна точная дата окончания сроков — 31 июля и о том, что срыв указанного срока недопустим руководство подрядчика АО «Башкиравтодор» предостерег прокурор Уфы Сергей Воронов.

Предостережения от надзорного ведомства получили не только гендиректор фирмы-подрядчика, но и директор филиала АО «Уралмостострой» «Мостоотряд №30» Василию Чекуров.

Сергей Воронов заслушал участников выездного совещания, ознакомился с ходом и графиком ремонтных работ, оценил объем и качество их выполнения, на объекте он работал совместно с первым заместителем мэра Уфы Ратмира Мавлиева Сергеем Кожевниковым. Важность своевременной сдачи объекту добавляет то, что он реализуется по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Дороги#Автомобиль
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