«Башкиравтодор» получил предостережение по срокам сдачи развязки в уфимском Зинино

Развязка в Зинино за 1,3 млрд рублей через железнодорожные пути Южного обхода Уфы должна быть сдана чуть более чем через месяц. Известна точная дата окончания сроков — 31 июля и о том, что срыв указанного срока недопустим руководство подрядчика АО «Башкиравтодор» предостерег прокурор Уфы Сергей Воронов.