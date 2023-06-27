«Башкиравтодор» получил предостережение по срокам сдачи развязки в уфимском Зинино

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Развязка в Зинино за 1,3 млрд рублей через железнодорожные пути Южного обхода Уфы должна быть сдана чуть более чем через месяц. Известна точная дата окончания сроков — 31 июля и о том, что срыв указанного срока недопустим руководство подрядчика АО «Башкиравтодор» предостерег прокурор Уфы Сергей Воронов.
Предостережения от надзорного ведомства получили не только гендиректор фирмы-подрядчика, но и директор филиала АО «Уралмостострой» «Мостоотряд №30» Василию Чекуров.
Сергей Воронов заслушал участников выездного совещания, ознакомился с ходом и графиком ремонтных работ, оценил объем и качество их выполнения, на объекте он работал совместно с первым заместителем мэра Уфы Ратмира Мавлиева Сергеем Кожевниковым. Важность своевременной сдачи объекту добавляет то, что он реализуется по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».