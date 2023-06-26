«Здорово упала»: Хабиров раскрыл к чему привела работа врачей в республике

Напомним, по данным за июнь 2023 года уже отмечалось снижение показателей младенческой смертности в регионе. За указанный период (с января по апрель текущего года) в Башкирии скончалось 45 малышей в возрасте до одного года, что на 27,4% ниже показателей того же периода прошлого года.