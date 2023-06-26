«Здорово упала»: Хабиров раскрыл к чему привела работа врачей в республике

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Поздравляя медиков с прошедшим профессиональным праздником глава республики Радий Хабиров сообщил и о успехах региона в сфере здравоохранения.
— У нас младенческая смертность очень упала, здорово упала, и мы нацпроект выполняем. Снизили заболеваемость от онкологических заболеваний, — перечислил глава.
Слова главы дополнил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
— Так точно, Радий Фаритович, по основным причинам смертности мы снизили значительно и за счет этого достигли и ожидаемой продолжительности жизни и всех показателей, — дополнил глава регионального минздрава.
Напомним, по данным за июнь 2023 года уже отмечалось снижение показателей младенческой смертности в регионе. За указанный период (с января по апрель текущего года) в Башкирии скончалось 45 малышей в возрасте до одного года, что на 27,4% ниже показателей того же периода прошлого года.