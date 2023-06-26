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«Здорово упала»: Хабиров раскрыл к чему привела работа врачей в республике

26 июня 2023, 06:15
Фото: 1MI

Хабиров заявил о снижении младенческой смертности и смертности в целом в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравляя медиков рассказал об успехах на оперативке в ЦУР 26 июня.

Поздравляя медиков с прошедшим профессиональным праздником глава республики Радий Хабиров сообщил и о успехах региона в сфере здравоохранения.

— У нас младенческая смертность очень упала, здорово упала, и мы нацпроект выполняем. Снизили заболеваемость от онкологических заболеваний, — перечислил глава.

Слова главы дополнил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

— Так точно, Радий Фаритович, по основным причинам смертности мы снизили значительно и за счет этого достигли и ожидаемой продолжительности жизни и всех показателей, — дополнил глава регионального минздрава.

Напомним, по данным за июнь 2023 года уже отмечалось снижение показателей младенческой смертности в регионе. За указанный период (с января по апрель текущего года) в Башкирии скончалось 45 малышей в возрасте до одного года, что на 27,4% ниже показателей того же периода прошлого года.

В Башкирии младенческая смертность снизилась на 21,3%
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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