За год в РФ число IT-вакансий выросло более чем в 2,5 раза

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Специалисты «Авито Работы» рассказали корреспонденту NEWS.ru, что лидируют по востребованности IT-профессий Москва, Петербург, Казань.
Востребованность аналитиков за год выросла на 108%, в том числе на аналитиков с частичной занятостью.
На 88% увеличился спрос на специалистов техподдержки, на 87% — на SMM-специалистов, на 84% на SEO-специалистов.
Эксперты отметили рост зарплат в IT-отрасли. Аналитик, в среднем, может рассчитывать на 46 775 рублей, в сравнению с июнем 2022 года рост составил 23%. На пиковых значениях зарплата аналитика может превышать 300 000 рублей.
В отчёте также говорится о том, что соискатели стали на 31% чаще откликаться на вакансии в сфере аналитики.