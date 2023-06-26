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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

За год в РФ число IT-вакансий выросло более чем в 2,5 раза

26 июня 2023, 13:12
«Авито Работа» опубликовала статистику по вакансиям в IT-области. По данным аналитиков сервиса, их число в июне текущего года на 166% превышает уровень июня 2022 года.

Специалисты «Авито Работы» рассказали корреспонденту NEWS.ru, что лидируют по востребованности IT-профессий Москва, Петербург, Казань.

Востребованность аналитиков за год выросла на 108%, в том числе на аналитиков с частичной занятостью.

На 88% увеличился спрос на специалистов техподдержки, на 87% — на SMM-специалистов, на 84% на SEO-специалистов.

Эксперты отметили рост зарплат в IT-отрасли. Аналитик, в среднем, может рассчитывать на 46 775 рублей, в сравнению с июнем 2022 года рост составил 23%. На пиковых значениях зарплата аналитика может превышать 300 000 рублей.

В отчёте также говорится о том, что соискатели стали на 31% чаще откликаться на вакансии в сфере аналитики.

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